Son dakika: Assange iÃ§in karar verildi

HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2021 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
Omicron sonrasÄ± UÄŸur Åžahinden flaÅŸ aÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±Omicron sonrasÄ± UÄŸur Åžahin'den flaÅŸ aÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±! #Kovid AÅŸÄ±sÄ±
On binlerce kiÅŸiyi bu taktikle dolandÄ±rmÄ±ÅŸlar 2 milyar dolar iddiasÄ±...On binlerce kiÅŸiyi bu taktikle dolandÄ±rmÄ±ÅŸlar! 2 milyar dolar iddiasÄ±...#Kripto Para
UÃ§akta hayatÄ± kurtaran doktor anlatÄ±yorâ€¦ UÃ§ak saatinde deÄŸiÅŸiklik yapmÄ±ÅŸtÄ±m, meÄŸer sebebi varmÄ±ÅŸUçakta hayatÄ± kurtaran doktor anlatÄ±yorâ€¦ 'Uçak saatinde deÄŸiÅŸiklik yapmÄ±ÅŸtÄ±m, meÄŸer sebebi varmÄ±ÅŸ'#SaÄŸlÄ±k
Merkez BankasÄ±ndan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ mÃ¼dahaleMerkez BankasÄ±'ndan üçüncü müdahale!#Merkez BankasÄ±
KadÄ±na tacizin cezasÄ± artacak ErdoÄŸan: Yeni yargÄ± paketini Meclise sunacaÄŸÄ±z'KadÄ±na tacizin cezasÄ± artacak!' ErdoÄŸan: Yeni yargÄ± paketini Meclis'e sunacaÄŸÄ±z#CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan
Polisler de ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor... Hacizli araÃ§larda bÃ¼yÃ¼k kurnazlÄ±kPolisler de ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor... Hacizli araçlarda büyük kurnazlÄ±k#Haciz
Sergen YalÃ§Ä±n sonrasÄ± Okan Buruk sÃ¼rprizi Ä°stifaya zorlayan olaylar zinciri...Sergen YalçÄ±n sonrasÄ± Okan Buruk sürprizi! Ä°stifaya zorlayan olaylar zinciri...#BeÅŸiktaÅŸ
AltÄ±n fiyatlarÄ±nda kritik gÃ¼n YatÄ±rÄ±mcÄ±lar saat 16:30a dikkat...AltÄ±n fiyatlarÄ±nda kritik gün! YatÄ±rÄ±mcÄ±lar saat 16:30'a dikkat...#AltÄ±n
ÃœnlÃ¼ oyuncu anlattÄ±: Taksiye verecek param yoktu, 14 ev deÄŸiÅŸtirdim...Ünlü oyuncu anlattÄ±: Taksiye verecek param yoktu, 14 ev deÄŸiÅŸtirdim...#YOUTUBE
Ãœlkede yaÅŸayan TÃ¼rkler anlatÄ±yor Omicronun Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney Afrikada neler oluyorÜlkede yaÅŸayan Türkler anlatÄ±yor! Omicron'un çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± Güney Afrika'da neler oluyor? #Koronavirüs
AylardÄ±r beklenen aÃ§Ä±klama geldi Alec Baldwin paylaÅŸtÄ±...AylardÄ±r beklenen açÄ±klama geldi! Alec Baldwin paylaÅŸtÄ±...#Alec Baldwin
Markette korku dolu dakikalar DehÅŸeti yaÅŸadÄ±larMarkette korku dolu dakikalar! DehÅŸeti yaÅŸadÄ±lar#Soygun
YÄ±llar Ã¶nce sevgilisinin kocasÄ± onlarÄ± yatakta basmÄ±ÅŸtÄ±: AÅŸk arÄ±yor ama Ã§ok da korkuyorYÄ±llar önce sevgilisinin kocasÄ± onlarÄ± yatakta basmÄ±ÅŸtÄ±: AÅŸk arÄ±yor ama çok da korkuyor #Brad Pitt
OrmanÄ± yakarken suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalanmÄ±ÅŸtÄ± Hakim ifadesini hatÄ±rlatÄ±nca...OrmanÄ± yakarken suçüstü yakalanmÄ±ÅŸtÄ±! Hakim ifadesini hatÄ±rlatÄ±nca...#Antalya
Uzman Ã§avuÅŸu niÅŸanlÄ±sÄ± Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼... SavunmasÄ±nÄ± yaparken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu: Ä°ÄŸrenÃ§ detaylarUzman çavuÅŸu niÅŸanlÄ±sÄ± öldürmüÅŸtü... SavunmasÄ±nÄ± yaparken gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu: Ä°ÄŸrenç detaylar#Cinayet
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Assange için karar verildi!

#Julian Assange#Wikileaks#ABD
Son dakika: Assange iÃ§in karar verildi

Londra'daki Yüksek Mahkeme, ABD'nin Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'Ä±n iadesini engelleyen karara yönelik temyiz baÅŸvurusunu kabul etti.

Haberin DevamÄ±

Ä°ngiltere'de bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda gizli askeri belgeleri yayÄ±nlamasÄ±na iliÅŸkin casusluk davasÄ±nda WikiLeaks kurucusu Julian Assange'Ä±nÂABD'ye iade talebini reddetmiÅŸti.

BÃ¶lge YargÄ±cÄ± Vanessa Baraitser, iadeyi saÄŸlÄ±k gerekÃ§esiyle reddetmiÅŸ ve Assange'Ä±n sert ABD hapishane koÅŸullarÄ±nda tutulmasÄ± halinde kendini Ã¶ldÃ¼rebileceÄŸiniÂ  sÃ¶ylemiÅŸti.

ABD TEMYÄ°ZE GÄ°TTÄ°

Amerika BirleÅŸik Devletleri karar Ã¼zerine temyize gitti. Avukat James Lewis, Assange'Ä±n "ciddi ve kalÄ±cÄ± bir akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§miÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ve kendine zarar vermeye karÅŸÄ± koyamayacak kadar hasta olma eÅŸiÄŸine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

ABD'li yetkililer, Ä°ngiliz yargÄ±Ã§lara, Assange'Ä± iade etmeyi kabul ederlerse, aldÄ±ÄŸÄ± herhangi bir ABD hapis cezasÄ±nÄ± memleketi Avustralya'da Ã§ekebileceÄŸini sÃ¶yledi.

BugÃ¼nÂ Ä°ngiltere YÃ¼ksek Mahkemesi,Â  ABD'nin itirazÄ±nÄ± kabul ederek,Â  Assange'Ä±n ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

Haberin DevamÄ±

ABD, 50 yaÅŸÄ±ndaki Avustralya doÄŸumlu Assange'Ä±, 2010 ve 2011'de binlerce gizli belgeyi yayÄ±mlamasÄ± nedeniyle 18 farklÄ± suÃ§tan yargÄ±lamak istiyor.

6 yÄ±l Londra'daki Ekvador BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nde yaÅŸayan Assange, 2019'dan bu yana Ä°ngiltere'de cezaevinde.

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Julian Assange#Wikileaks#ABD

BAKMADAN GEÇME!

UÃ§akta hayat kurtaran doktor anlatÄ±yorâ€¦ UÃ§ak saatinde deÄŸiÅŸiklik yapmÄ±ÅŸtÄ±m, meÄŸer sebebi varmÄ±ÅŸ

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatÄ±yorâ€¦ 'Uçak saatinde deÄŸiÅŸiklik yapmÄ±ÅŸtÄ±m, meÄŸer sebebi varmÄ±ÅŸ'

#SaÄŸlÄ±k
Ä°ÅŸte en Ã§ok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda Ã§alÄ±ÅŸanlar yaÅŸadÄ±

Ä°ÅŸte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalÄ±ÅŸanlar yaÅŸadÄ±!

#Sektör
Ä°ÅŸleri bÄ±rakÄ±p memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanÄ±dÄ±nÄ±z mÄ±

Ä°ÅŸleri bÄ±rakÄ±p memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanÄ±dÄ±nÄ±z mÄ±?

#Ünlülerin Anneleri