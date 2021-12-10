Son dakika: Assange iÃ§in karar verildi

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Ä°ngiltere'de bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda gizli askeri belgeleri yayÄ±nlamasÄ±na iliÅŸkin casusluk davasÄ±nda WikiLeaks kurucusu Julian Assange'Ä±nÂABD'ye iade talebini reddetmiÅŸti.



BÃ¶lge YargÄ±cÄ± Vanessa Baraitser, iadeyi saÄŸlÄ±k gerekÃ§esiyle reddetmiÅŸ ve Assange'Ä±n sert ABD hapishane koÅŸullarÄ±nda tutulmasÄ± halinde kendini Ã¶ldÃ¼rebileceÄŸiniÂ sÃ¶ylemiÅŸti.



ABD TEMYÄ°ZE GÄ°TTÄ°



Amerika BirleÅŸik Devletleri karar Ã¼zerine temyize gitti. Avukat James Lewis, Assange'Ä±n "ciddi ve kalÄ±cÄ± bir akÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ± geÃ§miÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" ve kendine zarar vermeye karÅŸÄ± koyamayacak kadar hasta olma eÅŸiÄŸine ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.



ABD'li yetkililer, Ä°ngiliz yargÄ±Ã§lara, Assange'Ä± iade etmeyi kabul ederlerse, aldÄ±ÄŸÄ± herhangi bir ABD hapis cezasÄ±nÄ± memleketi Avustralya'da Ã§ekebileceÄŸini sÃ¶yledi.

BugÃ¼nÂ Ä°ngiltere YÃ¼ksek Mahkemesi,Â ABD'nin itirazÄ±nÄ± kabul ederek,Â Assange'Ä±n ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

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ABD, 50 yaÅŸÄ±ndaki Avustralya doÄŸumlu Assange'Ä±, 2010 ve 2011'de binlerce gizli belgeyi yayÄ±mlamasÄ± nedeniyle 18 farklÄ± suÃ§tan yargÄ±lamak istiyor.

6 yÄ±l Londra'daki Ekvador BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nde yaÅŸayan Assange, 2019'dan bu yana Ä°ngiltere'de cezaevinde.

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