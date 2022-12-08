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Son dakika: ABD ve Rusya arasında mahkum takası! Ölüm tüccarına karşılık ünlü yıldız serbest bırakıldı...

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#Brittney Griner#ABD#RUSYA
Son dakika: ABD ve Rusya arasında mahkum takası Ölüm tüccarına karşılık ünlü yıldız serbest bırakıldı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 16:28

Rusya'da tutuklu bulunan Amerikalı basketbol yıldızı Brittney Griner, ABD ve Rusya arasında yapılan mahkum takası kapsamında serbest bırakıldı. ABD'nin Griner'e karşılık Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'u serbest bıraktığı öğrenildi.

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Rusya'da tutuklu ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ile mahkum takası kapsamında serbest kaldı.

ABD BAŞKANI JOE BİDEN DUYURDU

ABD Başkanı Joe Biden Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dakikalar önce Brittney Griner ile görüştüm. Kendisi güvende. Şu an evine dönmek için uçakta" ifadelerini kullandı.

Biden açıklamasında Brittney Griner'ın dönüşünü kolaylaştırdığı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti ve 'Brittney ilk olarak uçakla buraya geçti.' dedi.

Son dakika: ABD ve Rusya arasında mahkum takası Ölüm tüccarına karşılık ünlü yıldız serbest bırakıldı...

RUSYA DOĞRULADI: BOUT VATANINA DÖNDÜ

ABD Başkanı ünlü yıldızının 24 saat içinde eve döneceğini duyururken, Rusya da takası doğruladı 'Bout vatanına döndü' açıklamasında bulundu.

17 ŞUBAT'TA GÖZALTINA ALINDI

Olimpiyat şampiyonu 31 yaşındaki Griner, 17 Şubat’ta, yani Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı işgalden birkaç gün önce bagajında esrar yağı bulunduğu iddiasıyla Moskova’daki bir havaalanında gözaltına alınmıştı. 

Rusya’da ‘yasa dışı esrar bulundurmak’ ve ‘ülkeye esrar ile doldurulmuş elektronik sigara kartuşu sokmakla’ yargılanan Griner 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

9 yıl hapse mahkum edilen Griner için Biden, "Karar kabul edilemez" diyerek Rusya'ya Griner'i acilen serbest bırakma çağrısı yapmıştı.
Son dakika: ABD ve Rusya arasında mahkum takası Ölüm tüccarına karşılık ünlü yıldız serbest bırakıldı...

Amerikalı basketbol yıldızı Brittney Griner 

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EN BAŞARILI OYUNCULARDAN BİRİ OLARAK BİLİNİYOR

Kadın Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) ekibi Phoenix Mercury’de 8 kez All-Star seçilen ve 2 olimpiyat madalyası bulunan Griner, ABD'deki profesyonel kadınlar ligindeki en başarılı oyunculardan biri olarak biliniyor. Sezon dışında kulüp basketbolu oynamak için Rusya'ya giden Griner, 2014'ten bu yana EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da forma giyiyordu.

ÖLÜM TÜCCARI OLARAK BİLİNEN VİKTOR BOUT KİMDİR?

Kötü şöhretli silah tüccarı, 55 yaşındaki Viktor Bout aynı zamanda 'ölüm tüccarı' olarak da tanınıyor.

Bout, dünyanın en tehlikeli ve yoksul yerlerinde silah ticareti yaptıktan sonra 2008 yılında ABD ve Tayland'ın ortak düzenlediği bir operasyonla Tayland'da yakalandı. ABD'de hakim karşısına çıkarılan silah tüccarı 25 yıl hapis cezası aldı.

Afganistan'da Taliban'dan, Libya'da Muammer Kaddafi'ye kadar birçok bağlantısı olduğu öne sürülen Bout'un askeri istihbarat açısından kilit bir isim olduğu konuşuluyor. 

Son dakika: ABD ve Rusya arasında mahkum takası Ölüm tüccarına karşılık ünlü yıldız serbest bırakıldı...

Viktor Bout, Bangkok'da, mahkemeye çıkarılmayı beklerken (Ağustos 2009)

ANKARA'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kolaylaştırıcı rol oynayan Türkiye, geçtiğimiz ay kritik bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı.

CIA Direktörü William Burns ile Rusya Dış İstihbarat (SVR) Örgütü Başkanı Sergey Narışkin MİT’in ev sahipliğinde Ankara’da bir araya geldi.

ABD’li ve Rus istihbarat şeflerinin görüşmesinde esir takasının ele alındığı düşünülüyor.

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