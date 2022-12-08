Son dakika: ABD ve Rusya arasında mahkum takası! Ölüm tüccarına karşılık ünlü yıldız serbest bırakıldı...

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Rusya'da tutuklu ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ile mahkum takası kapsamında serbest kaldı.



ABD BAŞKANI JOE BİDEN DUYURDU



ABD Başkanı Joe Biden Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dakikalar önce Brittney Griner ile görüştüm. Kendisi güvende. Şu an evine dönmek için uçakta" ifadelerini kullandı.



Biden açıklamasında Brittney Griner'ın dönüşünü kolaylaştırdığı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti ve 'Brittney ilk olarak uçakla buraya geçti.' dedi.

Amerikalı basketbol yıldızı Brittney Griner

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ABD Başkanı ünlü yıldızının 24 saat içinde eve döneceğini duyururken, Rusya da takası doğruladıaçıklamasında bulundu.Olimpiyat şampiyonu 31 yaşındaki Griner, 17 Şubat’ta, yani Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya başlattığı işgalden birkaç gün önce bagajında esrar yağı bulunduğu iddiasıyla Moskova’daki bir havaalanında gözaltına alınmıştı.Rusya’dave ‘ülkeye esrar ile doldurulmuş elektronik sigara kartuşu sokmakla’ yargılanan Griner 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.9 yıl hapse mahkum edilen Griner için Biden,diyerek Rusya'ya Griner'i acilen serbest bırakma çağrısı yapmıştı.

EN BAŞARILI OYUNCULARDAN BİRİ OLARAK BİLİNİYOR



Kadın Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) ekibi Phoenix Mercury’de 8 kez All-Star seçilen ve 2 olimpiyat madalyası bulunan Griner, ABD'deki profesyonel kadınlar ligindeki en başarılı oyunculardan biri olarak biliniyor. Sezon dışında kulüp basketbolu oynamak için Rusya'ya giden Griner, 2014'ten bu yana EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da forma giyiyordu.



ÖLÜM TÜCCARI OLARAK BİLİNEN VİKTOR BOUT KİMDİR?



Kötü şöhretli silah tüccarı, 55 yaşındaki Viktor Bout aynı zamanda 'ölüm tüccarı' olarak da tanınıyor.



Bout, dünyanın en tehlikeli ve yoksul yerlerinde silah ticareti yaptıktan sonra 2008 yılında ABD ve Tayland'ın ortak düzenlediği bir operasyonla Tayland'da yakalandı. ABD'de hakim karşısına çıkarılan silah tüccarı 25 yıl hapis cezası aldı.



Afganistan'da Taliban'dan, Libya'da Muammer Kaddafi'ye kadar birçok bağlantısı olduğu öne sürülen Bout'un askeri istihbarat açısından kilit bir isim olduğu konuşuluyor.



Viktor Bout, Bangkok'da, mahkemeye çıkarılmayı beklerken (Ağustos 2009)

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kolaylaştırıcı rol oynayan Türkiye, geçtiğimiz ay kritik bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı.CIA Direktörü William Burns ile Rusya Dış İstihbarat (SVR) Örgütü Başkanı Sergey Narışkin MİT’in ev sahipliğinde Ankara’da bir araya geldi.ABD’li ve Rus istihbarat şeflerinin görüşmesinde esir takasının ele alındığı düşünülüyor.