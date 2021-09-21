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Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan flaş açıklamalar

#Biden#ABD#BM

ABD Başkanı Joe Biden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. 'Şu anda tarihte bir dönüm noktasındayız' diyen Biden Afganistan'dan iklim krizi ve koronavirüs pandemisine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Biden '20 yıldan sonra ABD ilk defa savaşta değil' dedi.

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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Biden 'Afganistan'da 20 yıldır devam eden savaşı sonlandırdık' dedi.

Biden 'Yeni bir başlık açtık. Sürekli diplomasiyi kullanacağız. Yeni yöntemlerle insanları tüm dünyada ayağa kaldırmaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.

Biden, ABD'nin kendini ve müttefikleri korumaya devam edeceğinin altını çizdi ve 'Buna terör saldırıları da dahil. Burada gerekirse her gücü kullanırız' dedi.

'BOMBALAR KORONAVİRÜSE KORUMA SAĞLAMIYOR'

ABD ordusunun gücünün başvurulması gereken son seçenek olması gerektiğinin altını çizen Biden şu ifadeleri kullandı;

'Birçok endişemiz ne yazık ki ordu ya da silah gücü ile çözülemez. Bombalar koronavirüse koruma sağlamıyor.'

Konuşmasında iklim krizine de değinen Biden 'artık geri dönülemeyecek bir noktaya doğru yaklaşıyoruz' sözleri ile uyarıda bulundu.

BM Genel Kurulunda ilk konuşma yine Brezilyadan

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'Aşırı iklim olayları dünyanın her yerinde var' diyen Biden iklim krizi ile mücadele kapsamında her ulusun üst düzeyde taahhütüne ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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Biden, 'ABD iklim krizinde finans sağlayan lider konumunda' dedi. Biden koronavirüs ile mücadele kapsamında ek taahhütler duyuracaklarını açıkladı.

Biden, 'Bizim ortak bir şekilde bilimi kullanmamız gerekiyor. Mümkün mertebe hızlı harekete geçmemiz gerekiyor. Küresel sağlık için için yeni mekanizmalar oluşturmamız lazım' ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ ARAMIYORUZ'

ABD'nin siber saldırılara karşı savunmasını güçlendirdiğinin altını çizen Biden 'Hiçbir şekilde yeni bir soğuk savaş aramıyoruz' dedi.

Biden 'Katı bloklara bölünmüş yeni bir Soğuk Savaş veya dünya peşinde değiliz, bir kez daha söylüyorum bunun peşinde değiliz' ifadelerini kullandı.

'HER ULUS İLE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ'

Biden 'ABD her ulus ile çalışmaya hazır. Yeter ki onlar ortak sorunları çözmek istesinler' ifadelerini kullandı.

Biden, İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için verdikleri sözü tutacaklarını vurguladı ve nükleer anlaşmaya dönmek için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Son dakika: ABD Başkanı Bidendan flaş açıklamalar

Biden Kore yarımadasındaki gelişmeler ile ilgili ise 'Kore yarımadasında nükleer silahların kaldırılmasını istiyoruz' dedi.

Biden konuşmasında İsrail - Filistin sorununa da değindi. Biden konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

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'Bağımsız İsrail devletine desteğimiz şüphesizdir. Ancak iki devletli çözümün İsrail'in geleceği için en iyisi olduğunu da buradan söylemek istiyorum. Her zaman kendi ayakları üzerinde durabilen demokratik ve egemen bir Filistin devleti olmalı. Şu an çok uzaklayız bu noktadan ama asla vaz geçmemeliyiz.'

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile ilgili '20 yıldan sonra ABD ilk defa savaşta değil' diyen Biden şu ifadeleri kullandı;

'İleriye baktığımız zaman her türlü zorlukta ilk başta biz olacağız. Ama yalnız olmayacağız müttefiklerimiz ile birlikte hareket edeceğiz. Biz daha iyi bir gelecek inşa etmeyi tercih edeceğiz. Elimizde her şeyi daha iyi hale getirebilmek için irade ve kapasite var Hanımefendiler beyefendiler daha fazla kaybedecek vaktimiz yok biran önce işe koyulmalıyız ve geleceğimizi daha iyi hale getirmeliyiz.'

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