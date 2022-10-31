Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Somali'deki bombalı saldırıda can kaybı 120'ye yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Somali#Bombalı Saldırı#Can Kaybı
Somalideki bombalı saldırıda can kaybı 120ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 17:34

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Eğitim Bakanlığına bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 120'e yükseldi.

Haberin Devamı

Somali'nin başkenti Mogadişu’da bulunan Eğitim Bakanlığına bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırının bilançosu ağırlaşıyor.

Somali Sağlık Bakanı Ali Haji Aden, hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiğini, yaralı 150 kişinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Somalideki bombalı saldırıda can kaybı 120ye yükseldi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud bölgeye giderek incelemelerde bulunmuş, ülkedeki en ölümcül saldırılardan biriyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Mahmud, "Tüm mağdurları tedavilerinin sağlanması için yurt dışına gönderemediğimiz için, uluslararası ortaklarımızdan ve dünyadaki Müslümanlardan buraya doktor göndermelerini talep ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Öte yandan, terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab saldırıyı üstlendiklerini duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Somali#Bombalı Saldırı#Can Kaybı

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat