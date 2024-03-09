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Somali-Türkiye anlaşmaları Atina’da endişe yarattı

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#TÜRKİYE#Somali#Atina
Somali-Türkiye anlaşmaları Atina’da endişe yarattı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 07:00

TÜRKİYE ile Somali arasında, Somali’nin kara ve açık deniz bloklarında hidrokarbon alanında işbirliği anlaşması imzalanmasının yanı sıra, Mogadişu yönetiminin, ülkedeki petrol kaynaklarının satış ve üretim yetkisini Türkiye’ye verdiğine ilişkin haberler, Yunanistan’da endişe yarattı.

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‘TÜRKİYE DENETLEYECEK’

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Yorgo Filis Yunan basınına yaptğı değerlendirmede, “Türkiye, yakın zamanda Somali denizinde askeri denetimi üstlenecek. Asya-Afrika-Avrupa arasındaki güvenli deniz ulaşımı ile ilgilenen ülkeler veya şirketler, Türk silahlı kuvvetleri tarafından denetlenecek ve Türkiye ile muhatap olacak” dedi. Ta Nea gazetesi ise Türkiye-Somali anlaşması ile ilgili olarak, “Mavi Vatan’ın sınırları giderek genişliyor. Somali’de büyük bir askeri üssü bulunan Türkiye, 10 yıllığına bu ülkenin  karasularını savunmayı görevini üstlendi. Gelecekte, Aden körfezinden Kızıldeniz’e girmek isteyecek her geminin, Türkiye’ye başvurması da gerekebilir” diye yazdı.

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#TÜRKİYE#Somali#Atina

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