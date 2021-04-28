Somali gergin, halk kaçıyor

Somali’de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu’nun görev süresinin dolmasına rağmen ülkeyi seçimlere götürmeyerek iki yıl daha koltuğunda oturmasına imkân tanıyan yasayı imzalamasıyla artan tansiyon, silahlı çatışmaya döndü. Ordu ve muhalefet yanlısı silahlı grupların arasında kalan halk, başkent Mogadişu’daki evlerini terk etmeye başladı. Yolların ağır silahlı rakip kabile ve hükümet askerlerince tutulduğu kentte, alabildikleri her eşyayı yüklenen Somalililer, civar bölgelere göç ediyorlar.

MOGADİŞU’DA 700 TÜRK YAŞIYOR

Kentte kamu görevlileri ile özel şirketlerde çalışan yaklaşık 700 Türk vatandaşı olduğu biliniyor. Hürriyet’in yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, hemen her sokağı tutan muhalefet ve hükümet güçlerinin varlığı günlük hayatı ciddi ölçüde sıkıntıya sokmuş durumda. Tarafların, şiddetli bir çatışmayı tetiklemekten kaçınmak için havaya ateş açarak birbirlerine gözdağı vermeyi amaçladığı belirtiliyor. Hastane kaynakları, ağır silahlar ve patlayıcılar kullanılan pazar günkü çatışmalarda 4 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını aktardı. Somali polisi dün ise 2’si polis 1’i muhalif asker olmak üzere 3 kişinin öldüğünü açıkladı.

KABİLE SAVAŞLARI KORKUTUYOR

Kabileler arasındaki anlaşmazlıklar 1960 yılında kurulmuş Somali Cumhuriyeti’ndeki çatışmaların temelini oluşturuyor. Son çatışmaların ülkeyi, Barre askeri rejiminin devrildiği ve yıllarca sürecek iç savaşın başladığı 1991 sonrası günlere geri götürmesinden korkuluyor. Özellikle eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un üyesi olduğu ve başkentte hakim Hawiye kabilesi ile Cumhurbaşkanı Fermacu’nun mensubu olduğu Darod arasındaki gerginlik endişeye neden oluyor.

TÜRKİYE 4 BİN ASKER VE POLİS EĞİTTİ

Somali’de istikrarın sağlanmasında Türkiye önemli rol oynadı. 2011 sonrası ikili ilişkiler ivme kazanırken Türkiye’nin başka bir ülkedeki en büyük askeri üssü ile en büyük dış misyonu Somali’de kuruldu. Şu ana kadar 3 binin üzerine Somali askeri ile yaklaşık 800 polis, Türk üssünde eğitim aldı. Bu güvenlik güçleri, terör örgütü Eş Şebab ile mücadelede kritik önemde. Ancak ülkede son günlerde patlak veren krizin Eş Şebab’a yer açmasından endişe duyuluyor.

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