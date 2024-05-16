Slovakya Başbakanı’na suikast girişimi

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SLOVAKYA’da Başbakan Robert Fico’ya (59) kabine toplantısı çıkışında saldırı düzenlendi. Başbakan, bölgedeki en yakın hastanede tedavi altına alındı, durumunun kritik olduğu belirtilirken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Trencin bölgesinde Handlova kasabasındaki Kültür Evi’nde gerçekleşen toplantıdan çıktıktan sonra kalabalıkla selamlaştığı sırada, saldırgan, “Robo buraya gel” diye seslendi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Başbakan Fico tokalaşmak için yaklaştığında, saldırgan birkaç el ateş etti. Bir görgü tanığı, Slovak medyasına 5 el silah sesi duyduğunu ve Fico’nun göğsünden ve karnından yaralanarak yere düştüğünü gördüğünü söyledi. Korumaları tarafından hızla araca bindirilen Fico’nun, helikopter ambulansla Banska Bystrica’da bir hastaneye götürüldüğü bildirilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

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Güvenlik görevlileri ve Fico’nun korumaları, 71 yaşındaki saldırganı derdest ederek gözaltına aldı.

SALDIRGAN YAZAR ÇIKTI

Slovakya medyasında saldırganın 71 yaşındaki Slovak Yazarlar Derneği üyesi yazar Jurah Cintula olduğu belirtildi. Aktivist olduğu öğrenilen Cintula’nın gözaltına alındıktan sonraki açıklamasında, hükümetin politikalarına karşı olduğu için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, başbakana yönelik “acımasız saldırı” karşısında şok olduğunu söyledi. Fico, Çekya liderliğinde Ukrayna’ya silah alımı için oluşturulan koalisyona katılmamıştı.

Hayati riski bulunan Robert Fico helikopterle Banska Bystrica’ya nakledildi.

KREMLİN’E YAKIN İSİM

- Avrupa’da popülist siyasetten bahsedildiğinde ismi sayılan liderlerden biri olan Slovakya Başbakanı Robert Fico, 2023’de yapılan parlamento seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti (SMER) ile birinci çıkmış yaklaşık yüzde 23 oyla ilk sırada yer almıştı.

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- Seçildiğinde, Rusya yanlısı duruşu nedeniyle Batı başkentlerinde endişe yaratan Fico, seçim kampanyası boyunca “Slovakya’daki insanların Ukrayna’dan daha büyük sorunları var” diye konuşmuş, göreve geldikten sonra da Bratislava’dan Kiev’e giden yardımları kesmişti.

- 2006’dan beri aralıklarla görev alan Fico’nun geçen eylül ayında üçüncü dönem için iş başı yapması Avrupa Birliği içinde Macaristan’ın ardından yeni bir ülkenin daha Ukrayna’ya destek konusunda kıtanın frenlenmesine yol açtı.

- Fico önceki döneminde, ülkedeki mafya faaliyetlerini araştıran gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sebebiyle istifa etmek zorunda kalmıştı. Slovakya’da nisan ayında gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimini de Fico’nun desteklediği Meclis Başkanı Peter Pellegrini kazanmış; sonuç, Bratislava’nın tamamen Moskova’nın güdümüne girdiği şeklinde yorumlanmıştı.

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- Fico, AB’nin mülteci politikasına karşı çıkarken “Tek bir Müslüman göçmen bile almayacağını” söylemişti.

TEPKİ YAĞDI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: “Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico’ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

- Macaristan Başbakanı Viktor Orban: “Arkadaşım Başbakan Fico’ya yapılan menfur saldırı beni derinden sarstı. Sağlığına ve bir an önce iyileşmesine dua ediyoruz! Tanrı onu ve ülkesini korusun!”

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- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: “Kendisine güç diliyorum. Düşüncelerim Robert Fico, sevdikleri ve Slovakya halkıyla birlikte.”

- Almanya Başbakanı Olaf Scholz: “Korkakça saldırı haberi karşısında derin bir şok yaşıyorum. Avrupa siyasetinde şiddet son bulmalıdır.”

- Ukrayna Başbakanı Volodimir Zelenski: “Komşu hükümet başkanına yönelik bu şiddet eylemini şiddetle kınıyoruz.”