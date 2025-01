Sırrını açığa vurmak için tam 44 yıl bekledi! Ölümün kıyısındaki arkadaşının bir sorusu her şeyi değiştirdi: 'Nalbantla sorun yaşadın mı hiç?'

Haberin Devamı

Stephanie, 44 yıl boyunca o aramayı yapıp yapmama konusunda kararsızlık yaşadı. Önce anne babasının ölmesini, ardından çocuklarının büyümesini en sonunda da başka kurbanlar da bulmayı bekledi. Bu süreçte sürekli araştırmalar yapıyor, kendi konumundaki kişilerin bu kararı ertelemesinin normal olup olmadığını öğrenmeye çalışıyordu.

7 Haziran günü üniversite öğrencisi kızlarını karşısına alıp her şeyi anlattı Stephanie. Oğlu o sırada işi nedeniyle uzakta olduğundan onunla konuşamadı. Kızları en kısa sürede araması konusunda annelerini yüreklendirmişti ancak Stephanie yine de akşama kadar beklemeye karar verdi.

Nihayetinde akşam olup yalnız kaldığında doğru zamanın geldiğini anladı. Yıllar boyunca tek başına taşıdığı sırrını açıklarken de yalnız olması münasip geliyordu ona…

Haberin Devamı

Stephanie, evinin verandasındaki koltuğuna oturdu, kahve fincanını yanına koydu ve Fairfax County Polis Merkezi'nin telefon numarasını çevirdi.

"BİR ŞEY SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"

40 yıldan fazla zamandır aklının derinlerinde yer etmiş olan o fikir, son yıllarda neredeyse tek düşündüğü şey haline gelmişti Stephanie'nin. Bunda ölüm döşeğindeki çocukluk arkadaşının itirafı etkili olmuştu. Arkadaşı, Stephanie'ye sırlarının ortak olduğunu fısıldamıştı.

Kurumsal avukat olan Stephanie'nin bunca zaman sessiz kalmasının sebebi sadece kendi hikâyesinin kovuşturmaya yetmeyebileceği şüphesiydi. Aynı şeyi yaşamış başkalarının da olması gerektiğini düşünüyor, fiziksel delillerin yokluğunun sorun olabileceğini düşünüyordu. Dahası hayat hikâyesi yaşadığı şeyin izlerini taşımıyordu. Bağımlılık ya da depresyon sorunu yaşamamış, liseyi bitirmiş, üniversiteye gitmiş, iyi bir hukuk fakültesinden mezun olmuş, başarılı bir kariyer yapmış, sevgi dolu ebeveynlerinin de desteğiyle kendi ailesini kurmuştu.

Kendi kendine, "Belki bu adamı yakalayacaklar, belki de bana gülüp geçecekler. Ama bir şey söylemek zorundayım" diye düşündüğünü hatırlıyordu.

Haberin Devamı

YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY OLMADIĞINI VARSAYIYORDU

Numarayı tuşladıktan sonra arama butonuna bastı Stephanie. Birkaç saniye içinde araması cevaplandı.

Stephanie, o sırada 56 yaşındaydı ve yaşadıklarını hayatının bir gerçeği olarak kabul etmişti: 11 yaşından 14 yaşına kadar atları besleyip ahırları temizlediği Great Falls çiftliğinde defalarca cinsel saldırıya uğramıştı. Bu olayın kendisini etkilemediğinde ısrarcıydı. Çünkü yaşananlar hakkında konuşmuyor hatta olan biteni aklından bile geçirmiyordu. Yapabileceği hiçbir şey olmadığını varsaydığı için yaşadığı tecrübenin üzerini örtmüştü. Virginia'nın çocukları hedef alan cinsel suçlarda zaman aşımı uygulamayan yedi eyaletten biri olduğunu çok sonra öğrenecekti.

Haberin Devamı

Stephanie çocukken cinsel saldırı, hakkında çok fazla şey bilinmeyen bir konuydu. Ancak aradan geçen yıllarda dünyanın Stephanie'nin yaşadıklarına dair bakış açısı değişti. Yapılan pek çok çalışmada, kurbanların şikâyette bulunmayı yetişkinlik çağlarına ertelediği ortaya çıktı. Hak savunucuları, kurbanları ilerleyen yıllarda adalet aramaya teşvik eden çalışmalar yaptı ve "güven kazanmaya çalışma" gibi kavramlar çocukların cinsel istismarıyla ilgili tartışmalarda sık sık dile getirilir oldu.

ÖLÜMÜN EŞİĞİNDEKİ ARKADAŞININ SORUSU FİTİLİ ATEŞLEDİ

Yetişkinlik çağındaki Stephanie, bu konuda belgeseller izledi, yavaş yavaş kendini eğitti. Ardından 40 yıldan fazladır hayatında olan bir arkadaşı akciğer kanserinden ölmek üzereyken Stephanie'ye o güne kadar hiç duymadığı bir soru sordu: "Nalbantla sorun yaşamış mıydın hiç?"

Haberin Devamı

Nalbant dediği kişi, çiftlik çiftlik gezip atların nallarını temizleyip yenileyen bir ustaydı. Stephanie'nin aklında 30'lu yaşlarının sonunda, karizmatik, iri yarı bir adam olarak kalmıştı. Ayda bir kez üzerinde "Bugün nalbandına sarıldın mı?" yazılı tişörtüyle çiftliğe gelip atlara bakım yapardı.

Stephanie, arkadaşının sorusunu duyunca donup kaldı. Gözlerini arkadaşından alamadan, "Sen de mi?" diye cevap verdi.

İki kadın birbirilerine istismar hikâyelerini anlatırken Stephanie önce bir rahatlama ardından da bir dehşet hissetti. En sonunda yalnız olmadığını, suça iştirak etmediğini, kendini hedef haline getirmek için bir şey yapmadığını anlamıştı. Ardından nalbandın çiftlik çiftlik dolaştığını ve kendisi gibi yüzlerce biniciye erişimi olduğunu hatırladı.

Haberin Devamı





"BU İŞTEN BİR ŞEY ÇIKMAZ" DİYE DÜŞÜNÜYORDU

Stephanie, altı yıl önce arkadaşını toprağa verdikten sonra eski çiftlik arkadaşlarına ulaşma çalışmalarına başladı. Polisi aradığı 7 Haziran gününe kadar geçen sürede, üç kadının daha cinsel istismara uğradığını öğrenmişti bile...

Stephanie, polisi aradıktan sonra şahsen ifadeye çağırıldı. Karşısındaki polis memuru anlattıklarını dinledi, Stephanie'ye kartvizitini verdi ve kalkıp gitti. Stephanie kendi kendine, "Bu işten bir şey çıkmaz" diye düşünmüştü o anda.

Bu nedenle birkaç hafta sonra bir dedektifin kendisini araması Stephanie'yi çok şaşırttı. Dedektif, Virginia eyaletinde ağır cinsel suçlar için zaman aşımı uygulanmadığını belirtiyor ve iddialarını soruşturacağına dair Stephanie'ye söz veriyordu.

The Washington Post'a konuşan Stephanie, "Bir sonuca varacağına dair hiç beklentim yoktu. Ama sesimi yükseltmeye karar verdim çünkü başka insanların da bunu yapabileceklerini ve sırları açığa vurmanın arındırıcı bir etkisi olabileceğini fark etmelerini istiyordum" ifadelerini kullandı.

POLİSE ADINI DA VERDİ

Yeniden ifadeye çağrılan Stephanie bu kez Büyük Suçlar Bürosu'ndan dedektif Amanda Kelly'le görüştü ve yaşadıklarını Kelly'e bütün açıklığıyla anlattı. Bunları o güne kadar sadece aynı şeyleri yaşayan kadınlarla konuşmuş ya da çocuklarına tacizcilerin tehlikelerini anlatırken üstü kapalı bir biçimde ifade etmişti.

Stephanie, 1980 yılından itibaren defalarca cinsel saldırıya uğradığını, bu süreçte karşısındaki adamın kendisine sürekli "özel kızım" diye hitap edip atları nallarken yardım etmesine izin vererek önemli hissetmesini sağladığını anlattı. Dahası Kelly'e bir isim de verdi Stephanie. Nalbandın adı Edward Shelton'dı.

Eylül ayında Kelly, Shelton'ın izini bulmayı başardı. 81 yaşındaydı ve 52 yıldır eşiyle yakınlardaki bir kent olan Fredericksburg'da yaşıyordu. Altı yıl öncesine kadar nalbant olarak çalışmaya devam etmişti. İkinci kez akciğer kanseriyle savaşıyordu.

YAPTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Shelton, Kelly'nin görüşme talebini kabul etti. Görüşme sırasında Kelly adama Stephanie'nin gençlik fotoğraflarını gösterdi. Genç kızı hatırlayan Shelton, Stephanie'ye istismarda bulunduğunu itiraf etti. Anlattığı detaylar Stephanie'nin ifadelerini doğruluyordu. Shelton, "Yanlış olduğunu biliyordum, böyle bir şey yapmamalıydım" dedi Kelly'e.

Shelton ifadesinde Stephanie'nin neredeyse bir yetişkin olduğunu da iddia etti. Ancak dedektiflerin yaptıkları soruşturmada, Stephanie'nin Shelton'dan uzaklaşmak için henüz 15 yaşındayken başka bir çiftliğe nakledildiği doğrulandı. Nihayet 18 Eylül günü Kelly, Shelton için tutuklama emri çıkardı. 14 yaşından küçük bir çocuğun cinsel istismarıyla suçlanan Shelton, ertesi gün polis merkezine giderek teslim oldu.

The Washington Post'a konuşan Kelly, Stephanie'nin 40 yıl önceye uzanan istismarını soruştururken, "Shelton'ın yargılanmasının imkânsız olabileceği aklımın ucundan bile geçmemişti" dedi. Stephanie'nin davası sayesinde başka kadınların da şikâyetçi olacağını umduğunu da sözlerine ekleyen Kelly, "Ben hazırdım. Bunca yıldan sonra biraz olsun adalete kavuşmasını istiyordum" diye konuştu.





FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Shelton'ın avukatı John Clark ise itiraf metnini görmediğini ancak müvekkilinin o dönemde sağlık sorunları yaşadığını ve polise verdiği ifadenin gerçeği yansıttığından şüphe ettiğini belirtti. Yetkililer, Shelton hakkında sadece Stephanie'nin maruz kaldığı suçlardan iddianame oluşturdu.

Stephanie, Shelton'ın tutuklanmasıyla şoke olmuştu. 44 yılın ardından sabıka fotoğrafını gördüğünde gözyaşlarına hâkim olamadığını belirten Stephanie, "Ona artık kızgın değildim ama tutuklanmasının benim yaşadıklarımı yaşayıp hayatta kalan herkese, 'Hiçbir şey için çok geç değil' mesajını vermesini istiyordum" ifadelerini kullandı.

Stephanie ilk şoku atlattıktan sonra korkuya kapılmaya başladı. Shelton'la mahkemede yüz yüze gelecek olduğu için dehşet içindeydi. Adamın ailesini araştırdığında hiç çocuğu olmadığını öğrendi ve bir nebze olsun rahatladı. Yine de 81 yaşında hasta bir adamı cezaevine gönderecek olmanın tereddüdünü yaşıyordu. Aynı zamanda tereddütlü olduğu için kendine de kızıyordu. Sonuçta yıllardır boş yere suçluluk hissiyle boğuşmaktaydı. Üstelik Shelton yaptıklarının hesabını vermeyi hak ediyordu.

SHELTON MAHKEMEYE ÇIKARILAMADAN ÖLDÜ

Bu düşüncelerle boğuşurken bir plan yaptı Stephanie. Şu an çocukken sahip olmadığı seçeneklere sahipti ve kendi kararını kendi verecekti. Zamanı geldiğinde Shelton'dan yargıç huzurunda kendisini 11 yaşından 14 yaşına kadar istismar ettiğini kabul etmesini isteyecek ardından da yargıca cezanın hafifletilmesi için ricada bulunacaktı.

Ancak Stephanie bu şansı hiç yakalayamadı. Polisi aradığı günden 4 ay sonra bir arkadaşı arayıp Shelton'ın öldüğü haberini verdi Stephanie'ye.

Teslim olduktan sonra 6 gün cezaevinde kalan Shelton, 25 Eylül'de serbest bırakılmıştı, duruşması da aralık ayında olacaktı. 7 Ekim'de sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitiren Shelton'ın ölüm ilanında Amerikan Kanser Topluluğu'na ve Amerikan Kalp Vakfı'na destek çağrısı yapıldı.

Stephanie, günün geri kalanını verandasında oturup yaşananları düşünerek geçirdiğini, ne arayanlara ne de mesajlara yanıt verdiğini belirterek, "Zamanlamanın ironisine güldüm. Dua ettim. 11 yaşındaki Stephanie için varlığına inandığım diğer kurbanlar için hatta onun ailesi için ağladım. Kendi kendime amacımın Shelton'ın hüküm giymesi olmadığını hatırlattım" diye konuştu.

KAYDI İZLEYİNCE FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Shelton'ın ifade kaydını izlemeye karar veren Stephanie, üzerine bir şeyler giyip Fairfax Polis Merkezi'nin yolunu tuttuğunda çoktan Shelton'ı affetmeye karar vermişti.

Stephanie, kendini kaydı izlemeye hazırlarken, "Amacım hiçbir zaman intikam değildi, hiçbir zaman öç almak değildi" diye düşündüğünü belirtti ve ekledi: "Bir kişi bu videoyu izleyip 'Nihayet o adamı yakalamışlar' dese ve bu sayede huzura kavuşsa bana yeterdi. Eğer bir kişi 'Merhaba, ben de bunu yaşadım' diyecek cesarete kavuşsa bana yeterdi."

Dedektif Kelly, video kaydında Shelton'ın itiraf ettiği kısmı itiraf etmişti ancak Stephanie, 100 dakikalık kaydın tamamını izlemek istiyordu. Nitekim izledi de...

Shelton, odaya girdiğinde öncelikle kemoterapi tedavisinin yan etkilerinden bahsedip Kelly'e iltifatlarda bulunmuştu. Ancak Kelly'nin Stephanie'yle ve arkadaşıyla kurduğu cinsel ilişkileri itiraf etmesiyle ilgili soruları karşısında bir anda tavrı değişen Shelton, çiftlikteki kızları "hayranlar" olarak nitelendirmiş, cinsel ilişkiyi başlatanın onlar olduğunu belirterek "Bence flört modunda olmasalardı bunların hiçbiri olmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

Kelly kaydı kapattığında Stephanie bir an durdu ve odayı gergin bir sessizlik kapladı. Stephanie en sonunda "Kalbimde onu affetme gücünü nasıl bulduysam yeniden bulmam gerekecek çünkü geriye hiçbir şey kalmadı" dedi.

Yine de Stephanie 11 yaşından bu yana ilk kez, bir sırrı taşımak zorunda olmamanın huzurunu yaşıyor. Üstelik yaşadıklarını anlattığı arkadaşlarının birçoğu benzer tecrübelerin başlarından geçtiğini Stephanie'ye anlattı. Hatta ikisi polise bile gitti. Bu da Stephanie'nin hedefine ulaştığı anlamına geliyor.

The Washington Post'un "She waited decades to report her abuse. At 81, police say, he confessed." başlıklı haberinden derlenmiştir.