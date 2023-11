Sıradan bir ailesi olduğunu sanıyordu, gerçeği 26 yaşındayken öğrendi... 'Ben bir seri katilin kızıyım'

Haberin Devamı

Kerri Rawson hayatını ikiye ayırıyor: Gerçeği öğrenmeden öncesi ve öğrendikten sonrası.

Gerçeği öğrenmeden öncesi oldukça sıradan... Ailece gidilen kamplar, babayla birlikte inşa edilen ağaç ev ve bahçeye dikilen çiçekler, bir de sözlü ve duygusal istismar var bu kısımda... Gerçeği öğrendikten sonrası ise inanılmaz...

Rawson, gerçekle 2005 yılında tanıştı. O sırada 26 yaşındaydı. Bir FBI ajanı kapısını çalıp babası Dennis Rader'ın tutuklandığını bildirdi Rawson'a.

FBI ajanının dediğine göre, Rader acımasız bir seri katil olmakla suçlanıyordu. Yıllar boyunca çok sayıda kişiyi öldürdüğü söyleniyordu. Basın kuruluşlarına ve polise, mektuplar ve şiirler göndermiş, kendisini BTK katili olarak tanıtmıştı.

BTK, Rader'ın benimsediği tüyler ürperten cinayet yöntemi olan "bind" (bağla), "torture" (işkence et), "kill" (öldür) kelimelerinin baş harfleriydi.

SIRADAN BİR AİLE GİBİYDİLER

ABD'nin Kansas eyaletinin Wichita şehri yakınlarında büyüyen Rawson, The New York Times'a verdiği röportajda, ailesini "sıradan" olarak tanımladı.

Babası izci gruplarına liderlik yapıyordu. Cumartesi geceleri ayakkabılarını boyuyor, pazar sabahları en şık takım elbisesini giyip karısı Paula Dietz ve iki çocuğuyla birlikte kilisenin yolunu tutuyordu. Rawson'ın deyişiyle "kusursuz" görünüyordu.

Rader, çocuklarını başlarını belaya sokmamaları, yanlış yollara sapmamaları konusunda sık sık uyarıyordu. Rawson'a göre aynı zamanda çocuklarını sağlam duruşlu, dirençli kişiler olacak şekilde de yetiştiriyordu.

İLK CİNAYETLERİ 1974'TE İŞLEMİŞTİ

Polis kayıtlarına göre, Rader cinayet işlemeye 1974 yılında yani Rawson doğmadan önce başladı. İlk öldürdüğü kişiler Wichita'da dört kişilik bir aileydi. Kurbanlarını jaluzi kordonuyla boğmuştu.

O tarihten 1991 yılına kadar çok sayıda kişiyi öldürdü. Sonraki kurbanları hep kadınlardı. Rader kaleme aldığı günlüklerde cinayetlerini tüm ayrıntılarıyla kayda geçiriyordu.

2005 yılında yakalandı. Medyaya gönderdiği bir disketin izini süren polis, Rader'ın yöneticisi olduğu bir kiliseye ulaştı. Diğer yandan polisler, Rawson'ın smear testi yaptırdığı bir hastanenin kayıtlarına erişerek bilgisi olmadan DNA örneğini aldı. Bu sayede Rader ile BTK katilinin kurbanları arasındaki bağlantı kesinleştirilmiş oldu.

10 cinayetten suçlu bulunan ve her biri için ayrı ayrı ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Rader, hali hazırda Kansas'ta bulunan El Dorado Cezaevi'nde tutuluyor.

"AİLEM İSTİSMARA MARUZ KALIYORDU"

The New York Times'a anlattığına göre, Rawson babasının gerçek kimliğini öğrenmeden önce çocukluğunu düşündüğünde aklına hep güzel günler, aile tatilleri, keyifli zamanlar geliyordu. Ancak gerçekleri öğrendikten sonra aldığı travma terapisi, ailece maruz kaldıkları istismarları hatırlamasını sağladı.

"Ailem, fiziksel, sözlü, zihinsel ve duygusal istismara maruz kalıyordu" diyen Rawson ekledi:

"Birimizin canı yandığında babam çok sinirlenirdi. Bir keresinde annem bir doğa yürüyüşü sırasında bileğini burkup dizini yaralamıştı. Babam ona 'Günümüzü mahvettin' diye bağırmaya başlamıştı. Bana da yaralarımın kabuklarını soymamamı söyler, 'Hiçbir erkek seni istemeyecek, çirkin olacaksın' derdi."

Dahası Rader, Rawson'ın erkek kardeşi Brian'ı iki kez boğmaya kalkışmış, Rawson ve annesi zorlukla araya girmişti.

"EVDE KÖTÜ BİR ADAM VAR"

Aslına bakılırsa Rawson, 6 yaşından itibaren geceleri kâbuslar görmeye başlamıştı. Bunda komşuları Marine Hedge'in ortadan kaybolması etkili olmuştu.

Rawson, "Kaybolduğunu biliyordum ve cesedinin bir süre sonra kilisemizin yakınında bulunduğunu da bir şekilde biliyordum. 6 yaşındaydım ama boğulduğunu da biliyordum" derken babasının Hedge'in erkek arkadaşını suçladığını hatırladığını da sözlerine ekledi.

Gördüğü kâbuslardan uyandığında "Evde kötü bir adam var" diye ağladığını da anlatan Rawson, o kötü adamla ilgili gerçeği ancak 20 yıl sonra öğrenecekti.

Marine Hedge'in katili babasından başkası değildi.

BİR SERİ KATİLİN KIZI OLMAYI KABULLENDİ

Şu an 45 yaşında olan Rawson, yıllar süren terapi seanslarının ardından, polisle iş birliği yapmaya karar verdi. Babasıyla ilgili kimsenin bilmediği detaylı bilgileri müfettişlerle paylaşan Rawson sayesinde, geçtiğimiz aylarda biri cinayet öbürü kayıp olmak üzere iki vakada önemli gelişmeler kaydedildi ve Rader şüpheliler listesinin başına eklendi.

Müfettişlere bulmacanın kayıp parçalarını sağlamanın kendi iyileşme sürecine de katkıda bulunduğunu ifade eden Rawson "bir seri katilin kızı" sıfatını benimsemenin kendisini izleyici ve kurban konumundan çıkarıp hayatının kontrolünü yeniden eline almasına yardımcı olduğunu söyledi.

18 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜŞTÜLER

Kerri Rawson ve o zamanlar evli olduğu eşi, 2004 yılında Noel tatilini Rawson'ın anne babasıyla geçirmişti. Oradan ayrılıp kendi evlerine dönecekleri gün, Rader sabah işine giderken kızına sarılmış, "Seni seviyorum" diyerek veda etmişti.

Bu olaydan birkaç ay sonra bir FBI ajanı kapısını çaldığı Rawson'a gerçekleri söyledi. Rawson, bunun üzerine babasıyla olan tüm iletişimini kesti, Rader'la hiç görüşmedi.

Ancak geçtiğimiz Haziran ayında bu durum değişti. Oklahoma'da bulunan Osage İlçesi Şerif Bürosu, Cynthia Kinney'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Rawson'dan yardım istedi.

16 yaşındaki Kinney, son olarak 1976 yılında Oklahoma'nın Pawhuska şehrindeki bir çamaşırhanede görülmüştü. Kaybolmasında Rader'ın parmağı olabileceğine inanılıyordu.

CEZAEVİNDE BABASIYLA GÖRÜŞTÜ, MÜFETTİŞLERİN SORULARINI SORDU

Osage Vilayeti Şerif Yardımcısı Gary Upton, Rawson'ın zaman akışındaki boşlukları doldurmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Birlikte Rader'ın günlüklerini, haritalarını, çizimlerini ve fotoğraflarını incelediklerini ifade eden Upton, "O bu notları yazarken belki yan odada ya da aynı çatının altında olan kişiyle konuşmak her şeyi anlamlandırdı" dedi.

Rawson için en zor olan, 18 yıldır görmediği babasıyla yüzleşmekti. Babasının nasıl bir canavar olduğunu öğrendiğinde dünyası başına yıkılan Rawson, Rader'la olan tüm bağlarını koparmıştı. 18 yılın ardından görüşmeyi kabul etmesinin tek sebebi de müfettişlere yardım etmekti.

Rawson cezaevinin görüşme odasına girdiğinde karşısında tekerlekli sandalyeye mahkûm 78 yaşında bir adam bulduğunu belirterek, "Bana sarıldığında hiçbir şey hissetmedim. 2004'te bana sarılan kişiyle aynı adam değil gibiydi" dedi.

"ORAYA ÇOK NET BİR HEDEFLE GİTTİM"

Rader'ı iki kez ziyaret eden Rawson, babasına Kinney ve diğer olası kurbanlarla; müfettişlerin mercek altına aldığı yerlerle ilgili sorular sordu. Rader'ın günlük sayfalarında suçları için seçtiği "proje isimleri" hakkında da sorular soran Rawson, "cinayet" sözcüğünü hiç kullanmadı.

Rawson aralarındaki konuşmaları şöyle anlattı:

"Sadece BTK kısaltmasını kullandım. 'Şu zamanda BTK mi yapıyordun?' diye sordum. Çok açık konuşuyorduk. Bence o da memnundu. Bu konuşmaları yapmak için araştırma yaptığımı, dersime çalışdığımı biliyordu. Eğer oraya gittiğinizde neden bahsettiğinizi bilmezseniz bunu yüzünüze vurur, sizinle konuşmaz."

İkinci görüşme için daha da iyi hazırlandığını belirten Rawson, "Üzgün ya da öfkeli olsam yürümeyecekti. Oraya çok net bir hedefle gittim" ifadelerini kullandı.

POLİSLERİ BABASIYLA GİTTİKLERİ YERLERE GÖTÜRÜYOR

Ağustos ayında Rader, iki çözümsüz davada baş şüpheli ilan edildi. Yetkililer, bunun kısmen Rawson'ın katkılarıyla sağlandığını dile getirdi.

Osage Vilayeti makamları, Cynthia Kinney'nin yanı sıra Rader'ın Shawna Beth Garber isimli bir kadının öldürülmesinden de sorumlu olduğunu düşünüyor. 22 yaşındaki Garber'ın cansız bedeni, 1990 yılında Missouri eyaletinin McDonald vilayetinde bulunmuştu.

Rawson, Kansas ve Missouri'de kolluk kuvvetleriyle birlikte çıktığı keşiflerde, polisleri çocukluğundan hatırladığı yerlere de götürdü. Bunlardan biri babasıyla birlikte balık avladıkları bir dereydi. Garber'ın cesedi bu derenin çok yakınlarında tespit edilmişti.

ELEŞTİRİLERİN DE HEDEFİ OLDU

Rawson, polislere yardım ederken bazı eleştirilerin de hedefi oldu. Kendisini soruşturmaların odağını dağıtmak ya da babasının suçları üzerinden para kazanmaya çalışmakla suçlayanlar oldu.

Soğuk Dava Soruşturmaları Araştırma Enstitüsü Direktörü Sheryl McCollum ise "korkusuz" olarak nitelendirdiği Rawson'ın davadaki rolünün "kesinlikle benzersiz" olduğunu belirtti ve ekledi:

"Onun yaşadığı şeyleri yaşayıp, bunu hiç tanımadığı kişiler için hak savunuculuğuna dönüştüren birini hiç tanımamıştım. Kerri size BTK'le ilgili kimsenin söyleyemeyeceği şeyler söyleyebilir. İnsanlar BTK hakkında 'Şöyleydi böyleydi' diye konuştuklarında Kerri onları düzeltebilir. O bir uzman. Bir kişinin bir seri katille 26 yıl yaşadığını ve size o kişi hakkında her şeyi anlattığını düşünebiliyor musunuz?"

"BANA SEÇME ŞANSI TANINMADI"

Rawson şu an Florida'da yaşıyor; 15 ve 12 yaşındaki çocuklarını büyütüyor.

Geçmişte öğretmenlik yapan Rawson, son yıllarda yaşadıklarını anlattığı "A Serial Killer's Daughter" (Bir Seri Katilin Kızı) isimli kitabın gelirleriyle geçiniyor ve CrimeCon gibi konferanslarda konuşmacılık yapıyor. Başka cinayetlerle ilgili olarak da yorumlarına başvurulan Rawson çoğunlukla babası hakkında konuşuyor.

İkinci kitabı için de çalışmalarını sürdüren Rawson, "Bence beni dinleyen çoğu insan bunun delilik olduğunu düşünecektir ama benim tek bildiğim şey bu. Bu benim hayatım. Bana seçme şansı tanınmadı" ifadelerini kullandı.

The New York Times'ın "Her Father Is the B.T.K. Killer. She's Helping to Close More Cases." başlıklı haberinden derlenmiştir.