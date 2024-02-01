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Şimdi sevimli ama ileride ‘Büyük Beyaz’ olacak

Güncelleme Tarihi:

#Carlos Gauna#ABD#California
Şimdi sevimli ama ileride ‘Büyük Beyaz’ olacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 07:00

Youtube fenomeni Carlos Gauna, ABD’nin California kıyılarında drone ile büyük beyaz köpekbalıklarını çekerken yeni doğmuş bir köpekbalığını doğum sonrası ilk kez görüntülemeyi başardı.

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Balığın ince, beyazımsı bir zarla kaplı olması, yakın zamanda doğduğuna dair önemli ipucu olarak belirtildi. O anları “Minnacık, beyaz, neredeyse albino görünümlü, beyaz köpekbalığı yüzeye çıktı” diye anlatan Gauna, bulgularını Environmental Biology of Fishes dergisinde yayımlanan bir makale aracılığıyla da belgeledi. Youtube’da ‘TheMalibuArtist’ adıyla yayın yapan Carlos Gauna, dünyanın dört bir yanındaki köpekbalıklarını görüntülüyor.

Şimdi sevimli ama ileride ‘Büyük Beyaz’ olacak

DENİZLERİN EN VAHŞİSİ

Doğadaki en vahşi hayvanlardan büyük beyaz köpekbalıklarının boyu 6-7 metreye ulaşıyor. Saatte 40 km hızla yüzebilen büyük  beyazlar, soğukkanlı avcılar olarak biliniyor.

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#Carlos Gauna#ABD#California

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