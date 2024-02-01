Şimdi sevimli ama ileride ‘Büyük Beyaz’ olacak

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Balığın ince, beyazımsı bir zarla kaplı olması, yakın zamanda doğduğuna dair önemli ipucu olarak belirtildi. O anları “Minnacık, beyaz, neredeyse albino görünümlü, beyaz köpekbalığı yüzeye çıktı” diye anlatan Gauna, bulgularını Environmental Biology of Fishes dergisinde yayımlanan bir makale aracılığıyla da belgeledi. Youtube’da ‘TheMalibuArtist’ adıyla yayın yapan Carlos Gauna, dünyanın dört bir yanındaki köpekbalıklarını görüntülüyor.

DENİZLERİN EN VAHŞİSİ

Doğadaki en vahşi hayvanlardan büyük beyaz köpekbalıklarının boyu 6-7 metreye ulaşıyor. Saatte 40 km hızla yüzebilen büyük beyazlar, soğukkanlı avcılar olarak biliniyor.