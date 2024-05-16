Silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico 'hayati tehlikeyi atlattı'

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Akşam saatlerinde BBC'ye konuşan Slovakya Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba ameliyatın iyi geçtiğini, Fico'nun artık hayati tehlikesinin bulunmadığını düşündüklerini belirterek "Tahmin ediyoruz ki kurtulacak" dedi.

Yerel basın da Başbakan'ın bilincinin açıldığını aktardı.

Savunma Bakanı Robert Kalinak ise daha önce yaptığı açıklamada, ameliyatın üç saatin üzerinde sürdüğünü ve durumun "kötü" olduğunu söylemişti.

Slovakya Cumhurbaşkanı ve Slovak siyasiler saldırıyı "demokrasiye yapılmış bir saldırı" diyerek kınadı.