Senatör Menendez yine Türkiye karşıtı konuştu

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Demokrat Partili Senatör Menendez, “Türkiye gerçek bir NATO üyesi gibi hareket etmek istiyorsa, Yunanistan’ın egemenlik haklarını, karasularını ve hava sahasını ihlal etmemelidir. Kıbrıs’ın kuzeyindeki işgaline de son vermelidir. Ayrıca, komşularının münhasır ekonomik bölgelerine de saygı göstermelidir” dedi.

‘TEK YETKİLİ MERCİ KONGRE’

ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçağı satacağına inanmadığını da söyleyen Menendez “ABD’de, silah satışında yetkili tek merci Kongre’dir. S-400 füzeleri konusunda çok büyük bir değişiklik olmazsa ya da bu füzelerin yurtdışına gönderileceği belirtisi görülmezse, Türkiye’ye F-16 uçakları satılacağına inanmıyorum” şeklinde konuştu. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise devlet televizyonu ERT’ye demecinde, “Türkiye’nin bu krizdeki (Ukrayna) hamlelerinden, Yunanistan ile sorunlarına yansıyacak sonuçlar elde etmesi imkânsızdır” ifadesini kullandı.

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‘İKİNCİ İLETİŞİM HATTI KURULABİLİR’

Bu arada, Yunan To Vima gazetesi, 13 Mart’ta İstanbul’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında muhtemelen yeni bir “iletişim kanalı” kurulmaya çalışıldığını yazdı. Gazete, Miçotakis’in İstanbul ziyareti sırasında, Ulusal Güvenlik Danışman Thanos Dokos’un, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile görüştüğünü belirtti. To Vima, iki liderin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Miçotakis’in diplomasi büro şefi Eleni Surani arasındaki mevcut iletişim hattından başka, ikinci bir hat kurmalarından söz etti.