Sen şarkını seç ünlüler söylesin

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Dream Track adı verilen yeni özellik sayesinde kullanıcılar, ünlü şarkıcılara istediği şarkıları söyletebilecek. Konu ve parça seçerek YouTube Shorts için 30 saniyeye kadar müzik oluşturabilecek. YouTube, Dream Track projesi için aralarında John Legend, Sia ve Demi Lovato’nun da olduğu dokuz şarkıcıyla birlikte çalışıyor.

Demi Lovato yaptığı açıklamada, “Kariyerim sınırları zorlamak ve hayranlarım için en ilginç müziği yaratmakla geçti. Google ve YouTube ile yaptığımız bu projenin olumlu ve aydınlatıcı bir deneyim olacağını umuyorum” dedi. Dream Track, Google DeepMind’ın “bugüne kadarki en gelişmiş müzik üretme modeli” olan Lyria tarafından destekleniyor.

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Dream Track projesi için aralarında John Legend, Sia ve Demi Lovato’nun da olduğu dokuz şarkıcıyla birlikte çalışıyor.