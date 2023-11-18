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Sen şarkını seç ünlüler söylesin

Güncelleme Tarihi:

#Demi Lovato#Sia#John Legend
Sen şarkını seç ünlüler söylesin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 07:00

YOUTUBE, Google’ın DeepMind yapay zekâ laboratuvarıyla birlikte geliştirdikleri yapay zekâ ile ilgili ilk müzik özellikleri Dream Track for Shorts ve Music AI’ı duyurdu.

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Dream Track adı verilen yeni özellik sayesinde kullanıcılar, ünlü şarkıcılara istediği şarkıları söyletebilecek. Konu ve parça seçerek YouTube Shorts için 30 saniyeye kadar müzik oluşturabilecek. YouTube, Dream Track projesi için aralarında John Legend, Sia ve Demi Lovato’nun da olduğu dokuz şarkıcıyla birlikte çalışıyor.

Sen şarkını seç ünlüler söylesin

Demi Lovato yaptığı açıklamada, “Kariyerim sınırları zorlamak ve hayranlarım için en ilginç müziği yaratmakla geçti. Google ve YouTube ile yaptığımız bu projenin olumlu ve aydınlatıcı bir deneyim olacağını umuyorum” dedi. Dream Track, Google DeepMind’ın “bugüne kadarki en gelişmiş müzik üretme modeli” olan Lyria tarafından destekleniyor.

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Dream Track projesi için aralarında John Legend, Sia ve Demi Lovato’nun da olduğu dokuz şarkıcıyla birlikte çalışıyor.

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#Demi Lovato#Sia#John Legend

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