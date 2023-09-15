Şehir enkaza döndü

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Daniel Fırtınası’nın sebep olduğu sel nedeniyle günlerdir felaketi yaşayan Libya’da can kaybı artıyor. AFAD tarafından Libya’ya gönderilen 168 kişilik ekibin içinde yer alan AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, selden en çok etkilenen Derne şehrindeki son durumu “Şehrin bir tarafının neredeyse tamamı enkaza dönüşmüş durumda” sözleriyle ifade etti.

Şiddetli yağışlar sebebiyle patlayan iki barajdan boşalan sular, Derne’de evleri ve insanları denize sürükledi.

HER ŞEY ALTÜST OLMUŞ DURUMDA

Önceki gece CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına Libya’dan bağlanan AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, felaketin boyutlarını “Uzun yıllardır AFAD’da çalışıyorum. Görmediğim bir şey kalmadı. Ama burada her şey altüst olmuş durumda” şeklinde nitelendirdi. Derne’nin düzlük bir alanda dağ ve vadilerle çevrili olduğu bilgisini veren Taşdelen, “Dünyanın başka yerlerine de gitmiştim ama bu sefer binaların altıncı katına kadar çıkmış sular görüyoruz” dedi. Şehri bölen kuru nehir yatağının kenarındaki binaların tamamen yıkıldığını kaydeden Taşdelen “Bir elektrik direği ile binanın 3’üncü katı arasında bir araba var mesela. Fırtınanın hasarı oldukça büyük” ifadelerini kullandı.

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ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Taşdelen, Libya hükümetinin felaketi geç duyurabildiğini ve bölgeye kendileri dışında bir ekibin henüz varmadığını kaydederek, uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısında bulundu, “Çok fazla sayıda ölü var. Salgın ihtimaline karşı ölülerin çıkarılması gerekiyor. 400 bin nüfusun tamamı etkilenmiş durumda şu an” şeklinde konuştu.

AFAD YETKİLİSİ DERNE’DEKİ SON DURUMU ANLATTI



CNNTürk’te Tarafsız Bölge programına bağlanan AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen, selin vurduğu Derne’deki yıkımın boyutlarını anlattı.



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KORKUNÇ TABLO: CAN KAYBI 20 BİN OLABİLİR

- Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz ve Ege’yi etkisi altına alan Daniel Fırtınası’na karşı yeterince önlem alınmış olsaydı Libya’da bu kadar büyük can kaybı yaşanmayacağını belirtti. BM’ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Petteri Taalas, Libya’daki siyasi karmaşanın felaketin boyutlarını büyüttüğünü belirterek “Eğer normal çalışan bir meteoroloji servisi olsaydı can kayıplarının büyük bir kısmının önüne geçebilirdik” diye konuştu.

- Derne Belediye Başkanı Abdülmenam El Hayiti, El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, sel nedeniyle yıkılan mahallelerin sayısına bağlı olarak kentteki ölü sayısının 18 bin ila 20 bin arasında olabileceğini söyledi. Öte yandan İngiliz The Telegraph’a konuşan Libya Demokratik Enstitüsü’nün kurucusu Moin Kikhia “Hükümet ölü sayısının 40 bini geçebileceğini düşünüyor ancak halkı kızdırmak korkusuyla bunu gizliyor” iddiasında bulundu. Libya Kızılayı dün yaptığı açıklamada, ölü sayısının 11 bin 300’e yükseldiğini, kayıpların da 10 binden fazla olduğunu duyurmuştu.

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- Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, yaşanan sel felaketi sebebiyle ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime 10 gün ara verildiğini açıkladı. Dibeybe, fırtına sırasında Derne’deki iki barajın çökmesiyle ilgili “acil soruşturma” açılması talimatı verdi.

- Bazı yetkililer, her ikisi de Bingazi yakınlarında bulunan Jaza Barajı ve Qattara Barajı olmak üzere en az iki barajın daha çökme riski altında olabileceğini belirtti.