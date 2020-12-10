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Haber Giriş: 10.12.2020 - 01:27 | Son Güncelleme:

Seçilmiş ABD Başkanı Biden, Pentagon'un 1 Numarası için Lloyd Austin'i tercih etti

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Seçilmiş ABD Başkanı Biden, Pentagon'un 1 Numarası için Lloyd Austin'i tercih etti
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ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Savunma Bakanlığı (Pentagon) için eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin’i aday gösterdi.

ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, kabinesini açıklamaya devam ediyor. Biden, Savunma Bakanı adayının eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin olduğunu açıkladı.

Wilmington'da açıklama yapan Biden, "Bu iş için en doğru kişi o. Düşmanlarımız tarafından korkulan müttefiklerimiz tarafından tanınan ve saygı duyulan biri" dedi. 67 yaşındaki Austin, atanması halinde ABD’nin ilk siyah Savunma Bakanı olacak. 

ABD’deki yasa kapsamında bir asker emekli olduktan 7 yıl sonra Savunma Bakanlığına atanabilir. Kongre’nin 2016 yılında emekli olan Austin için muafiyet vermesi gerekiyor. Kongre, 2017’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı adayı Jim Mattis için muafiyet vermişti.

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