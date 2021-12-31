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Sebebini duyan şaşkına döndü... Herkes koronadan kaçarken New Yorklu adam pozitif test için yalvardı!

#ABD#Pozitif Test#Koronavirüs
Sebebini duyan şaşkına döndü... Herkes koronadan kaçarken New Yorklu adam pozitif test için yalvardı

Tüm dünya yeni ortaya çıkan Kovid-19 varyantı Omicron yüzünden diken üzerinde yaşamaya devam ediyor. Vaka sayıları tavan yapmışken New York'ta yaşayan bir adamın koronavirüs olmadığı halde sosyal medyadan pozitif PCR testi sonucu arayışına girmesi ise gündem oldu. Adamın yalvararak peşine düştüğü test sonucunu isteme sebebi ise duyanı adeta şaşkına çevirdi.

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Sosyal medya, yükselen Omicron vakaları ve tüm ABD'yi saran paniğin ortasında pozitif Kovid-19 test sonucu arayışına girerek şaşkınlık yaratan adamı konuşuyor.

Adı açıklanmayan ancak Brooklyn'de yaşadığı belirtilen bir adam hafta başından beri sosyal medyadan New York'taki komşu topluluklarına yazarak pozitif Kovid-19 test sonucu aradığını açıkladı. 

Nexdoor (Yan komşu) adındaki, komşuluk ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan bir sosyal medya sitesinde paylaşımda bulunan adam tuhaf isteğini şu satırlarla açıkladı:

Sebebini duyan şaşkına döndü... Herkes koronadan kaçarken New Yorklu adam pozitif test için yalvardı

"Yardıma ihtiyacım var. Bunun garip bir istek olduğunu biliyorum ancak pozitif sonuç vermiş bir Kovid-19 test sonucuna ihtiyacım var. Son birkaç gün içinde yaptırılmış bir test olursa sevinirim.“

Adam, paylaşımının devamında ise bu akılalmaz isteğinin gerekçesini açıkladı:

Sebebini duyan şaşkına döndü... Herkes koronadan kaçarken New Yorklu adam pozitif test için yalvardı

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"Test sonucunda kimliğinizi açık edecek bilgileri silerek benimle paylaşabilirsiniz. Bir grup akrabam ziyaretime geliyor. Onlara bende kalamayacaklarını söyledim ancak biletlerini çoktan almışlardı ve kısa süre sonra burada olacaklar. Onlara pozitif test sonucunu göstermek ve evimde kalmalarına engel olmak istiyorum. yardım edin!."

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Adam tuhaf isteğiyle ilgili paylaşıma devam ederken "Lütfen bana onlarla konuşmamı tavsiye etmeyin. Çünkü zaten üç gündür onlarla konuşuyorum ve gelmemeleri için ikna etmeye çalışıyorum ama bir türlü ikna olmadılar. Bana kibar davranın çünkü bu akraba ziyareti yüzünden büyük bir anksiyete yaşıyorum."

Adamın bu ilginç paylaşımına sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Adama yardım edemeseler bile birçok insan "Seni anlıyoruz ve acını paylaşıyoruz." diyerek destek mesajları yolladı.

“Bende böyle bir test sonucu yok ama ne hissettiğini anlıyorum ve yanındayım.", "İstenmeyen misafir çok kötü bir şey. Keşke insanlar bu isteklere saygılı davransalar." gibi birçok cevap adama verilen desteği gösterdi.

Sebebini duyan şaşkına döndü... Herkes koronadan kaçarken New Yorklu adam pozitif test için yalvardı

Ancak adamın şansı yaver gitti ve bir kişi siteye pozitif sonuç vermiş koronavirüs testinin fotoğrafını gönderdi ve adama bunu kullanmasını söyledi. Adamın akrabalarının bu fotoğrafla ikna olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

Öte yandan bu yöntem akraba ziyaretlerini önlese bile kanun önünde suç sayılabiliyor. Daha önce yanlış test sonucu beyan eden kişiler için hukuki işlem yapılan vakalar olduğu biliniyor.

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