Savaş günlüğü... Bir İsrail tankerine daha müdahale

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Deniz güvenlik firması Ambrey, Kızıldeniz’de Zodiac Maritime tarafından işletilen bir yük gemisinin kaçırıldığını duyurdu. Ambrey, “Central Park” isimli 22 mürettebatlı geminin Yemen’in liman kenti Aden açıklarında “askeri üniformalar giyen 8 kişi tarafından” ele geçirildiğini ve “ABD deniz kuvvetlerinin duruma müdahale ettiğini” bildirdi. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gemide Kaptan Aydın Hasırcı ve 4. Kaptan Okan Yüksel adlı Türk vatandaşlarının da görev yapmakta olduğu kaydedildi. Bu arada, geminin fosforik asit yüklü olduğu belirtildi. Yemen’in İran destekli Husi isyancıları, geçen hafta Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı bir kargo gemisini ele geçirmişlerdi. Husiler tarafından geçen hafta yayınlanan bir videoda, Husilerin helikopterle gemiye inerek kaptan köşküne ulaştıkları ve geminin yönünü Yemen’e çevirdikleri görülmüştü.

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BATI ŞERİA BASKINLARI SÜRÜYOR

İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’daki baskınları gece boyunca devam etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenin mülteci kampında beş, Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde ise üç Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordusu ise Cenin’deki Hamas militanlarına karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada beş Filistinlinin öldüğünü açıkladı. İsrail güçleri 7 Ekim’den bu yana Batı Şeria’da 52’si çocuk en az 229 Filistinliyi öldürdü ve 3 binden fazla kişiyi tutukladı.

NETANYAHU KATAR’A SÖZ VERMİŞ

Fransız Le Figaro gazetesinin haberine göre, Katarlı yetkililer İsrail-Hamas savaşında arabuluculuk rolü üstlenmeden önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan, İsrail istihbaratının ülkede yaşayan Hamas liderlerine yönelik suikast operasyonu düzenlememesi konusunda garanti istemiş. Netanyahu’nun Katar’a bu konuda söz verdiği ancak hem Mossad’a öncesinde Hamas liderlerine karşı harekete geçme talimatı verdiği belirtiliyor. Öte yandan Netanyahu’nun, Gazze’nin kuzeyine giderek İsrail askerleriyle bir araya geldiği bildirildi.