Rusya'da kritik temaslar: Bakan Fidan Lavrov ile görüştü

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BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Rusya'da resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
LAVROV GÖRÜŞMESİ
Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, BRICS+ Toplantısı marjında Nizhny Novgorod’da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi." ifadeleri yer aldı.
Fidan Lavrov görüşmesinde Gazze'deki son durum değerlendirildi, İkili ve bölgesel ilişkiler ele alındı .Türkiye bakımından önem arz eden ekonomik konular gündeme getirildi.
Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bugün yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak.