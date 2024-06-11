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Rusya'da kritik temaslar: Bakan Fidan Lavrov ile görüştü

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#Hakan Fidan#Rusya#Lavrov
Rusyada kritik temaslar: Bakan Fidan Lavrov ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 12:38

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ Toplantısı marjında Nizhny Novgorod’da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Fidan'ın günün ilerleyen saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Rusya'da resmi temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,  Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla  ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

LAVROV GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, BRICS+ Toplantısı marjında Nizhny Novgorod’da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi." ifadeleri yer aldı.

Fidan Lavrov görüşmesinde Gazze'deki son durum değerlendirildi, İkili ve bölgesel ilişkiler ele alındı .Türkiye bakımından önem arz eden ekonomik konular gündeme getirildi.

Rusyada kritik temaslar: Bakan Fidan Lavrov ile görüştü

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gün içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul edeceği duyuruldu.

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Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bugün yapılacak BRICS+ oturumuna katılacak.

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#Hakan Fidan#Rusya#Lavrov

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