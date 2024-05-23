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Rusya’da korkutan yangın: 8 ölü, 7 yaralı

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#Rusya#Moskova#Yangın
Rusya’da korkutan yangın: 8 ölü, 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 17:08

Rusya’nın başkenti Moskova’da kaçak göçmenlerin yaşadığı binada elektrikli ısıtıcının alev almasıyla çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık da göçmenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldığını bildirildi.

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Rusya’da 2 katlı bir binada çıkan yangın facia ile sonuçlandı. Başkent Moskova’ya bağlı İstra kasabasında bulunan binada sabah saatlerinde elektrikli ısıtıcının alev alması sonucu çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti.

Binanın ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangında içerideki 15 kişiden 7’si de yaralandı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Moskova Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangından sonra yapılan ilk incelemelerde binanın pansiyon olarak işletildiği tespit edildi. Açıklamada, duman dedektörlerinin bulunmadığı binada yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin yaşadığı ifade edildi.

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#Rusya#Moskova#Yangın

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