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Rusya: Türk heyeti gaz merkeziyle ilgili bilgi almak için Rusya’ya gelecek

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#Rusya#Aleksandr Novak#Gaz Merkezi
Rusya: Türk heyeti gaz merkeziyle ilgili bilgi almak için Rusya’ya gelecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 21:30

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye’de kurulması planlanan gaz merkezi ile ilgili açıklamasında, “Türk heyeti gaz merkeziyle ilgili bilgi almak için Rusya’ya gelecek” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Türkiye’de oluşturulacak gaz merkeziyle Rus gazının Avrupa’ya güvenli bir şekilde ulaştırılmasını önermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ise bu öneri olumlu karşılanmıştı. Projenin gerçekleşmesi için hem Rus hem de Türk tarafı çalışmalarını sürdürürken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Rus televizyonuna konuşan Novak, projenin yakın zamanda hayata geçmesini umduğunu söyleyerek, “Şu anda yol haritası üzerinde bir anlaşma var ve Türk heyeti Rus tarafındaki çalışmaları öğrenmek için St. Petersburg'a gelmeyi planlıyor. Eminim ki yakın gelecekte bu projenin pratikte uygulanması için anlaşmaya varılacaktır” şeklinde konuştu.

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Novak geçtiğimiz günlerde proje üzerinde bu yıl anlaşmaya varılabileceğini söylerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin projeyle ilgili, “Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onlarda” ifadelerini kullanmıştı.

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#Rusya#Aleksandr Novak#Gaz Merkezi

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