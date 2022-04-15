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Rusya tehdit etmişti! Finlandiya'dan flaş NATO açıklaması

#Finlandiya#NATO#Rusya
Rusya tehdit etmişti Finlandiyadan flaş NATO açıklaması

NATO'ya katılıp katılmama konusunda bir karar vermesi beklenen Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı ülkesinin 'büyük olasılıkla' NATO'ya başvuracağını açıkladı.

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Finlandiya Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen ülkesinin 'büyük olasılıkla' NATO'ya başvuracağını açıkladı.

Tuppurainen yaptığı açıklamada, "İhtimalin yüksek olduğunu söyleyebilirim ancak henüz karar verilmedi" dedi.

RUSYA'DAN PEŞ PEŞE UYARILAR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bugün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya yönetimlerine doğrudan mesaj göndererek, “Bu ülkelerin topraklarının uzun süredir NATO tarafından yönetildiği, geniş çaplı askeri tatbikatlar yapıldığı bir sır değil. İttifakın neden buna ihtiyacı olduğu anlaşılabilir. Amaç, askeri potansiyel ve coğrafi genişleme oluşturmaya devam etmesi ve sözde Rusya’nın tehditlerine karşı başka bir kanat açmak. Baltık bölgesindeki Finlandiya ve İsveç'in NATO bloğu ile Rusya arasında yeni bir cepheye dönüşme ihtiyacı anlamsız. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girmesi Kuzey Avrupa’da barış ve kıtanın güvenlik mimarisi konusunda olumsuz sonuçlara neden olur” ifadelerini kullandı.

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RUS VEKİL TEHDİT ETTİ: ÜLKENİZİ YOK EDERİZ

Rusya iki ülkeyi daha önce de NATO konusunda uyarmış ve üye olmaları halinde Rusya'nın kendi önlemlerini alacağını duyurmuştu.

Rus milletvekili Vladimir Dzhabarov ise Finlandiya'yı açıkça tehdit ederek, "Finlandiya NATO'ya katılırsa Rusya'nın 'meşru hedefi' olur ve ülkelerinin yok edilmesini güvence altına alır" demişti.

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İsveç ve Finlandiyada NATO sesleri... Rusyadan peş peşe açıklamalar...İsveç ve Finlandiya'da 'NATO sesleri'... Rusya'dan peş peşe açıklamalar...Haberi görüntüle
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#Finlandiya#NATO#Rusya

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