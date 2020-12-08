Rusya: S-400’ler için ödeme tamamlandı

Toplam 2.5 milyar dolar tutarındaki sistemler için hesabın kapandığını açıklayan Rus devlet silah üreticisi “Rostex” konsorsiyumu Başkanı Sergey Çemezov, “Biz Türkiye’ye karşı S-400 sistemleriyle ilgili tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Türkiye’de üzerine düşen tüm ödemeleri tamamladı” dedi.

S-400 satışının bir NATO ülkesiyle yapılan en ciddi silah anlaşması olduğunun altını çizen Sergey Çemezov, konuşmasının devamında, “Bu emsalsiz anlaşmanın tamamlanmasıyla Türkiye ile Rusya arasında silah alanında yapılabilecek başka perspektifli projeler de gündeme gelebilir.

S-400 sistemi parçalarının Türkiye’de üretiminin yanı sıra farklı silahlar konusunda da işbirliği yapılabilir. Türkiye ile askeri işbirliğinde geldiğimiz noktada top şimdi Ankara’nın sahasında. İleriye yönelik işbirliği konusunda onların karar vermesi gerek” ifadelerini kullandı.