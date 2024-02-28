×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Lavrov#Rusya#Antalya Diplomasi Forumu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiyeye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 14:33

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1-2 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geleceği açıklandı.

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1-2 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığı’nın inisiyatifiyle 1-3 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çok sayıda Devlet ve Hükümet Başkanları, Bakanlar, diplomatlar, iş insanları, akademisyenler ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelecek. "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" ana temasıyla düzenlenecek olan ADF 2024, şu anda dünyanın içinden geçtiği çalkantılı dönemden barışçıl bir çıkış arayışında ortak düşünme zemini sunmayı hedefliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lavrov#Rusya#Antalya Diplomasi Forumu

BAKMADAN GEÇME!