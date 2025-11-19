Rus casus gemisi İngiltere sularına girdi: Yantar ile Birleşik Krallık uçakları karşı karşıya geldi

Haberin Devamı

Westminster'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey, Rus casus gemisi Yantar'ın İskoçya'nın kuzeyinde faaliyet gösterdiğini açıklayarak, "Rusya'ya ve Putin'e mesajım şu: Sizi görüyoruz. Ne yaptığınızı biliyoruz. Ve Yantar bu hafta güneye doğru yola çıkacak olursa, biz hazırız" ifadelerini kullandı.

RAF pilotları ile Yantar arasındaki temasın, geminin faaliyetlerini izleyen Birleşik Krallık uçaklarına lazer tutulması sonucu gerçekleştiği belirtildi. Bakan Healey, geminin İngiltere ve müttefiklerinin denizlerdeki altyapısını sabote etmek üzere tasarlandığını öne sürdü.

BİR YILDA İKİNCİ İHLAL

Yantar'ın, bir yıl içinde ikinci kez İngiltere sularına girdiğini ifade eden Healey, "Bu gemi, Rus filosunun bir parçası. Bu sadece bir deniz operasyonu değil. (Yantar) Derin Deniz Araştırmaları Ana Müdürlüğü ya da kısaca GUGI olarak adlandırılan kurum tarafından yürütülen bir Rus programının parçası ve barış zamanında gözetleme, çatışma zamanında ise sabotaj yapabilecek şekilde tasarlandı" diye konuştu.

Healey, "Yantar İngiliz sularına girdiğinde onu izliyoruz, caydırıyoruz ve Putin'e hazır olduğumuzu söylüyoruz ve bunu müttefiklerimizle birlikte yapıyoruz. Bu, İngilizlerin harekete geçmeye hazır olduğunun, harekete geçme kabiliyeti olduğunun bir göstergesidir. İngiliz halkının su altındaki temel altyapısına yönelik bir tehdide asla müsamaha göstermeyeceğiz" diye ekledi.

Rusya'nın casus gemisi Yantar

'SERT GÜCÜN YENİ ÇAĞI'

Bakan Healey, "sert gücün yeni çağında" İngiltere'nin "öne çıkması gerektiği" konusunda uyarıda bulundu. "Dünyanın artık daha az öngörülebilir ve daha tehlikeli" olduğunun altını çizen Healey, son dönemde Ortadoğu'da İsrail-İran savaşı, Hindistan ile Pakistan arasındaki silahlı çatışma ve Çinli casusların milletvekillerini hedef alması gibi olaylar yaşandığını hatırlattı.

Healey, Avrupa hava sahasının "İHA olaylarıyla" boğuştuğunu, Rusya'nın NATO hava sahasına yönelik ihlallerinin iki katına çıktığını ve yalnızca İngiltere savunma sistemine 90 bin siber saldırı düzenlendiğini söyledi.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey

'GÜVENDEYİZ ANCAK YENİ TEHDİTLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Birleşik Krallık Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard ise Yantar olayını değerlendirerek, İngiltere'nin "güvende" olduğunu belirtti.

Sky News'e yaptığı açıklamada, ülkenin "yeni tehditlerle karşı karşıya" olduğunu öne süren Pollard, şunları dile getirdi:

"Güvendeyiz ancak yeni tehditlerle karşı karşıyayız. Bunların her ikisi de aynı anda geçerli olabilir. Silahlı Kuvvetlerimizin erkek ve kadınlarının tehditlere karşı bizi savunma kabiliyeti var. Ancak onların yeteneklerini, bunu yapmalarına yardımcı olacak yeni teknolojileri devreye sokarak artırmamız gerekiyor. Çünkü rakiplerimizin yeni teknolojilere yatırım yaptığını biliyoruz. Ukrayna'daki savaşın geçmişte hazırlandığımızdan farklı şekilde yürütüldüğünü görebiliyoruz."

Birleşik Krallık Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Luke Pollard

'İNGİLTERE BÜYÜK BİR SALDIRIYA HAZIR DEĞİL'

Yantar'ın karasularını ihlaline ilişkin Healey'nin yaptığı açıklama, Avam Kamarası Savunma Komitesi'nden gelen savunma raporunun ardından geldi. Komite, İngiltere'nin kendisini büyük bir saldırıya karşı savunmaya hazır olmadığı uyarısında bulundu.

Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunarak, İngiltere'nin savaşma ve NATO yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti hakkında uyarı yayınlayan komite, İngiltere'nin şu anda kendini korumaya yönelik bir planının olmadığını ifade etti.

Komite başkanı Tan Dhesi, İngiltere'nin "iç savunma dayanıklılığına öncelik vermesi gerektiğini" vurgulayarak, "Putin'in Ukrayna'ya yönelik vahşi işgali, amansız dezenformasyon kampanyaları ve Avrupa hava sahasının tekrar tekrar ihlal edilmesi, başımızı kuma gömme lüksümüzü ortadan kaldırıyor. İngiltere'nin kendisini saldırılara karşı savunma kabiliyeti konusunda defalarca endişe duyduk" dedi.

'TEHDİT DÖNEMİ, EKONOMİK FIRSAT'

"Yeni tehdit dönemi"nin aynı zamanda ekonomik bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Healey, en az bin yeni istihdam yaratılacağını ve silah sanayisinin gelecek yıl ilk fabrikanın temelini atmasının beklendiğini dile getirdi.

Healey'nin açıklamaları, hükümetin İngiltere genelinde mühimmat ve askeri patlayıcı üretimini artırma planlarını duyurmasının ardından geldi.

Healey, en az 13 tesiste yeni fabrikalar kurulacağını açıklayarak, "Gururlu sanayi merkezlerimiz çok uzun bir süre boyunca işlerin kaybolup geri gelmediğini gördü. Bunu değiştiriyoruz. Yeni bir umut getiriyoruz. Bu, geçmişin başarısız yaklaşımından köklü bir değişimdir" demişti.

Savunma Bakanlığı'nın (MoD), İngiltere'de yaklaşık yirmi yıldır ilk kez yüksek hacimli üretimi başlatmak amacıyla patlayıcılar, piroteknik ve itici gazlar üreten yeni enerji fabrikaları için bir dizi fizibilite çalışmasına fon sağladığı İngiliz yetkililerce doğrulanmıştı.

'YENİ BİR UMUT'

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, haziran ayında enerji ve mühimmat için 1,5 milyar sterlinlik ek savunma yatırımını duyurmuştu. Hükümet, bir sonraki seçimden önce en az 6 yeni mühimmat ve enerji fabrikası inşa ederek en az 1000 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Healey ayrıca bu hafta Plymouth ve Swindon'da iki yeni dron fabrikasının açılışını duyurarak, "Savunmayı büyümenin motoru haline getiriyoruz, İngiltere'yi savaşmaya daha hazır hale getirirken ve gelecekteki çatışmaları daha iyi caydırırken İngiliz işlerini ve becerilerini açıkça destekliyoruz. Bu, milli ve ekonomik güvenliği sağlayan yoldur" ifadelerini kullandı.

Healey, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in gelecek haftaki bütçe görüşmelerinde geçmişteki "içi boşaltılmış ve yetersiz finanse edilmiş" silahlı kuvvetlere geri dönülmemesini sağlayacağını sözlerine ekledi.