Rum polisi seyretti, ırkçılar saldırdı! Limasol’da Suriyelilere gece baskını

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Kıbrıs Rum yönetiminin Baf kentinde geçen hafta sonu Suriyelilerin işyerleri ve evlerine saldıran ırkçı Rumlar bu defa turistik Limasol kentini savaş alanına çevirdi, Suriyeliler başta olmak üzere yabancı gördükleri siviller ve iş yerlerine saldırdı. Olaylara seyirci kalan Rum polisi, 7 kişinin tutuklandığını açıkladı, çoğu Suriyeli en az 5 kişi yaralandı.

‘KIBRIS RUMLARINDIR’

Rumların turistik kenti Limasol’da önceki akşam Türk düşmanlığıyla ünlü ırkçı ELAM örgütünün organize ettiği mülteci karşıtı yürüyüş kısa sürede yabancılara saldırı eylemine döndü. “Yabancılar dışarı, Kıbrıs Rumlarındır” diye sloganlar atan 200 kadar yüzü maskeli fanatik Rum, organize bir şekilde küçük gruplara ayrıldı ve Limasol çarşısında Suriyeliler başta olmak üzere yabancılara ait işyerlerine saldırdı.

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Polise motolof kokteylleri atan aşırı sağcı grup, sokakta yürüyen 5 yabancıyı da darp ederek yaraladı. Irkçı gruplar olayları görüntülemeye çalışan gazetecileri de engelledi. ELAM’ın mülteci karşıtı eylemine karşı hazırlık yapan Rum polisi ise, olaylarda engellemekte yetersiz kaldı.





HÜKÜMET ALARMDA

Muhalefet partileri Rum polisini, saldırılara seyirci kalmakla suçlarken, Rum lider Nikos Hristodulidis, Baf kentinden sonra Limasol’da meydana gelen saldırılar üzerine hükümeti olağanüstü topladı. Hristodulidis, yaşanan olayların mülteci sorununu protesto eylemlerini aştığını ve masum insanlara saldırıya döndüğünü belirterek, “Saldırganları maskeli de olsalar belirleyeceğiz. Sadece yargılamayacağız, yakılıp yıkılan işyerlerindeki hasarların maddi karşılığını da sorumlularından tahsil edeceğiz” dedi.

ELAM TÜRK DÜŞMANLIĞIYLA ÜNLÜ

Rum Parlamentosu’nda 2 milletvekiline sahip Türk düşmanı ELAM’ın organize ettiği saldırılar ilk değil. Türk düşmanlığı ve Kıbrıs Türklerine saldırılarda ünlü örgüt, geçen hafta Suriyelilerin gittiği Limasol kentindeki Köprülü İbrahim Ağa camisini kundakladı. Irkçı Rumlar geçen hafta sonu Baf kentinde Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Hloraka semtine gece baskını düzenledi, ev ve işyerlerine saldırdı. Irkçı Rumların son hedefi Limasol kentindeki Suriyeli mülteciler oldu.