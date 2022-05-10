Rum bakan: ABD silah ambargosunu kaldıracak

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Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, ABD’nin iki yıl önce kısmen ve şartlı kaldırma teklifinde bulunduğu silah ambargosunu, Ukrayna savaşı nedeniyle tamamen kaldırmaya hazırlandığını açıkladı. Kasulidis, ABD elçiliğinin prosedürün başlatıldığı bilgisi verdiği ve 1987’den bu yana uygulanan ambargonun bir yıl içinde kaldırılacağını belirtti. Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, devlet radyosu RİK’e yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılan Rum yönetiminin dolaylı olarak ABD’nin silah ambargosunu kaldırma şartlarını yerine getirdiğine dikkat çekti. Rum Bakan prosedürün 8-12 ay içinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Kasulidis, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın geçen ay bölge ziyareti sırasında, Türkiye’nin 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar Kıbrıs’ta herhangi bir müzakere olmayacağı tezini kabul ettiğini de ileri sürerek, büyük hayal kırıklığına uğradıklarını kaydetti.ABD, ilke gereği çatışan taraflara silah ambargosu uyguluyor. Rum yönetimi, Kıbrıs sorunu nedeniyle 1987 yılından bu yana ambargo listesinde yer alıyor. ABD iki yıl önce Rus savaş gemilerine limanlarını kapatması ve Rus sermayesine sınırlama getirmesi şartlarıyla ambargoyu hafifletme kararı almış, ancak Rumlar şartları yerine getirmemişti. AB üyesi Rum yönetimi, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamaya başladı, hava sahasını kapattı ve Mart ayında 5 Rus savaş gemisinin Rum limanlarından ikmal taleplerini reddetti. Böylece ABD’nin iki yıl önce istediği şartları yerine getirmiş oldu.