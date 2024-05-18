Rehinelerin cesetleri bulundu

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Cesetler, gece yapılan bir operasyonla İsrail’e getirildi. Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin basın toplantısında açıkladığı bilgiler dahilinde, cesetlerin Shani Louk, Amit Buskila ve Itzhak Gelerenter’e ait olduğu belirtildi. Bununla birlikte yerel medya cesetlerin bir Hamas tünelinde bulunduğunu aktardı.

KIZIMIN HABERİNİ UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUK

Shani Louk’un babası Nissim, Kanal 12’ye yaptığı açıklamada, kızının cesedinin bulunduğuna dair haberleri uzun zamandır beklediğini söyledi. Louk’un 7 Ekim’de öldürüldüğü ailesine uzun süre önce bildirilmişti. Diğer yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Eşim Sara ve ben ailelerin acısını çekiyoruz. Yaşayan ve ölen tüm rehinelerimizi geri alacağız”dedi.

7 EKİM’DE NE OLMUŞTU?

7 Ekim 2023’te Gazze sınırından İsrail’e giren Hamas’a bağlı Kassam Tugayları ve diğer Filistinli militanlar çoğunluğu sivil bin 200 kişiyi öldürmüş, aralarında çok sayıda sivilin de bulunduğu 250’e yakın kişiyi rehin almıştı. Hamas, saldırıları ‘‘bir savunma eylemi’ olarak tanımlamıştı.

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İSRAİL, LAHEY’DE İNKÂRA DEVAM ETTİ

Birleşmiş Milletler’in (BM) en üst yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasında Güney Afrika’nın Refah saldırıları üzerine talep ettiği ek tedbir duruşmalarında dün Tel Aviv yönetiminin savunması vardı.

‘SOYKIRIM YOK’ İDDİASI

Duruşmada, İsrail hukuk ekibi adına söz alan Gilad Noam, Güney Afrika’nın iddialarının yersiz olduğunu öne sürerek “Bir kez daha belirtmek zorundayım ki trajik bir savaş yaşanıyor ancak ortada bir soykırım yok” ifadesini kullandı. Davada BM kuruluşlarının belgelerinin “inandırıcı kanıtlar” olmadığını savunan Noam, Gazze’de öldürüldüğü iddia edilen sivillere ilişkin kimlik bilgilerinin sahte olduğunu öne sürdü. Gazze’de çoğunluğu çocuk ve kadın 35 binden fazla kişinin öldüğü biliniyor. İsrail’in Hamas’ın elinde bulunan rehineleri kurtarmak için harekete geçtiğini söyleyen Noam, “Her devlet böyle yapardı” derken, İsrail’in “Hamas’ın olmadığı, Filistin ve İsraillilerin barış içinde yaşadığı bir Gazze” istediğini savundu. Güney Afrika, İsrail’in Refah kentine planladığı saldırı nedeniyle 10 Mayıs’ta UAD’ye başvurarak, Refah operasyonunun durdurulması ve İsrail askerlerinin bölgeden çekilmesi dahil ek tedbir kararı talep etmişti.

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İSRAİL’E SİLAH TAŞIYAN GEMİLERE İSPANYA LİMANLARINI KAPATTI

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına Avrupa’da en çok tepki gösteren ülkelerin başında gelen İspanya’dan bir adım daha geldi. Madrid yönetimi, limanlarını İsrail için silah taşıyan gemilere kapattığını duyurdu.

BAKANDAN AÇIKLAMA

İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares, önceki gün İsrail’e silah taşıyan bir geminin Cartagena limanına yanaşma talebini reddettiklerini hatırlatarak bu uygulamanın İsrail’e silah satışını durduran İspanyol hükümetinin kararıyla tutarlı olduğunu belirtti. İsrail’in Gazze’deki savaşına katkı sunmak istemediklerini ifade eden Albares, “Ortadoğu’nun daha fazla silaha değil, daha fazla barışa ihtiyacı var” diye konuştu. Gemi, limana açıkta bekletilirken, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki Podemos partisi, geminin yükünün araştırılması için savcılığa başvurdu.

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FİLİSTİN’İ TANIYACAK

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell hafta içi yaptığı açıklamada, 21 Mayıs’ta İspanya, İrlanda ve Slovenya’nın aralarında bulunduğu bazı üye ülkelerin Filistin devletini tanımaya hazırlandığını duyurmuştu.