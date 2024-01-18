Rehinelere 1 kutu karşılığında Gazzelilere 1000 kutu: Gazze’de bu kez ‘ilaç takası’

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Katar ve Fransa’nın arabulucuğunda varılan anlaşmayla, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde tuttuğu rehinelere ilaç ulaştıracak, buna karşılık İsrail de Gazze’ye ilaç ve daha fazla insani yardım girmesine izin verecek.

45 REHİNEYE VERİLECEK

Gazze Şeridi’nde kalan 132 rehinenin arasında çok sayıda yaşlı ve kronik hasta bulunuyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi, 45 rehineye ilaç verilmesinin beklendiğini açıkladı. Mısır, Katar’dan kalkan ilaç yüklü uçağın Gazze sınırına yakın El Ariş Havalimanı’na ulaştığını duyururken, ilaçlar buradan Refah’ta bir hastaneye aktarılacak. Daha sonra rehinelere ve Gazze Şeridi’nde hizmet veren hastanelere ulaştırması için Kızıl Haç’a teslim edilecek.

ŞARTLARI HAMAS BELİRLEDİ

Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzuk, anlaşmaya giden süreci açıkladı. Buna göre Kızılhaç Gazze’deki İsrailli rehinelere “140 çeşit ilaç ve vitamin desteği sağlanması” yönünde talepte bulundu. Hamas ise “İsrailli esirlere gönderilen her bir kutu ilaç için Filistinlilere bin kutu ilaç gitmesi” ve “Gazze’ye daha fazla insani yardım ve gıda girmesi” koşulunu öne sürdü. Fransa ilaçları sağlamak istedi, ancak Hamas “İsrail işgaline destek verdiği” gerekçesiyle ilaçların Katar tarafından sağlanmasını talep etti. Marzuk, İsrail ordusunun Gazze’ye giren yardım ve ilaç paketlerini denetlemeyeceğini de belirterek “Netanyahu bir kez daha yalan söylüyor, halkını kandırıyor. Miktarı, aracıyı, dağıtım mekanizmasını belirleyen bizdik” dedi.

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ABD: MÜZAKERELERDEN UMUTLUYUZ

İlaç ve insani yardım anlaşması, İsrail ve Hamas arasında yeni bir ateşkes ve rehine takası olabilir mi sorusunu gündeme getirirken, ABD’den taraflar arasındaki müzakerelerin yoğunlaştığı açıklaması geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, kasım ayındaki takasta rol oynayan ABD Başkanı Biden’ın Ortadoğu temsilcisi Bret McGurk’ün, Katar’da yoğun görüşmelerde bulunduğunu ve müzakelerin “yakında meyve vereceğinden umutlu olduklarını” belirtti.

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İSRAİL SAVAŞIN ‘EN TEHLİKELİ’ AŞAMASINDA

AMERİKAN Wall Street Journal gazetesi, Gazze’de savaşın “İsrail için en tehlikeli aşamaya geldiğini” yazdı. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’un altındaki Hamas tünellerini ele geçirmeyi hedefleyen İsrail ordusu, tünellerde Hamas militanlarıyla yaşanacak çatışmalarda büyük kayıplar verme riskiyle karşı karşıya. Gazze içinde sürekli yerinden edilen Filistinlilerin gidecek yeri kalmadı. Uluslararası tepki artarken, İsrail ordusunun kuzeydekine benzer büyük hava saldırılarında bulunması da olası değil. Bu durumda İsrail’in “Hamas’ı yok etme” hedefi oldukça zor görünüyor.

700 KM TÜNEL AĞI

İsrail’in Haaretz gazetesi ise Gazze Şeridi’ndeki Hamas tünellerinin uzunluğunun Tel Aviv’in beklentilerin üzerinde olduğu yazdı. İsrailli güvenlik yetkilisi, tünel ağının toplam uzunluğu 560 ila 720 km arasında değiştiğini söyledi. İsrailli yetkililer tünellerin 400 km civarında olduğunu tahmin ediyordu.

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HEPATİT A YAYILIYOR

Gazze Şeridi’ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle Hepatit A virüsünün yayıldığını duyurdu.