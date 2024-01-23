Rehine aileleri isyanda: İsrail’den Hamas’a 2 aylık ateşkes teklifi

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Netanyahu’nun Hamas ile anlaşmasını isteyen rehine yakınları Netanyahu’nun Kudüs’teki konutunun önünde çadır kurarak rehine anlaşması yapılana kadar ayrılmayacaklarını ilan etti.

PARLAMENTOYU BASTILAR

Hafta sonu da Tel Aviv başta olmak üzere pek çok kentte sokağa inerek “rehine takası anlaşması” talep eden binlerce İsrailli, dün de parlamento binasının girişini kapatarak “hemen erken seçim” çağrısında bulundu. Binaya girerek milletvekillerinin toplantısını bölen rehine yakınlarından biri, “Çocuklarımız can verirken burada oturuyorsunuz” diye bağırdı.

Tüm bu baskılar altında Tel Aviv yönetiminin Hamas’ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına 2 ay ara vermeyi teklif ettiği iddia edildi. İsrail’in Gazze’de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği aktarılırken, İsrailli yetkililerin Hamas’tan yanıt bekledikleri bildirildi. Netanyahu, son olarak Hamas’ın “İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesi” teklifini reddettiğini açıklamıştı.

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ASKER KAYIPLARI ARTIYOR

Diğer yandan İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda 3 subayının öldürüldüğünü duyurdu. Han Yunus’ta ise 2 binanın çökmesi sonucu 22 İsrail askerinin öldüğü iddia edildi.

Şu ana kadar 27 Ekim’den bu yana devam eden kara operasyonunda ölen İsrailli asker sayısının 198’e yükseldiği aktarıldı.

GENSORU ÖNERGESİ

Netanyahu, siyasi olarak da köşeye sıkışmış durumda. Son olarak İşçi Partisi, hükümetle ilgili İsrail parlamentosunda güven oylaması yapılmasını talep etti. Talebe diğer muhalefet kesimlerinden destek isteyen parti, “Kızlarımız ve oğullarımız 108 gündür Hamas tarafından esir tutuluyor. Hükümet onları kurtarmak için gerekli kararları almıyor” açıklaması yaptı. Eski Başbakan ve muhalefet lideri Yair Lapid de Netanyahu’ya “Nasıl olsa sonu oraya varacak” diyerek erken seçim ilan etmesi çağrısında bulundu.