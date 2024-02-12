Refah’ta 1.4 milyon insanın korkulu bekleyişi... ‘Buradan ancak mezara gideriz’

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İsrail ordusu neredeyse bir buçuk milyon Filistinlinin sığındığı Refah’a saldırı hazırlığı yaparken, Mısır’la Gazze’yi bölen duvar önündeki çadırlarda yaşam mücadelesi veren siviller endişe ve korku içinde. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki gün Amerikan ABC News kanalına verdiği röportajda Refah’a operasyon planında ısrar ederken sivillere “güvenli geçiş” sözü verdi. İsrail liderinin bu sözünü nasıl tutacağı ise belirsiz. BM, Refah’ta Gazze Şeridi’nin tamamından gelen 1.4 milyon insanın bulunduğunu açıkladı.

ZATEN VURUYORLAR

İsrail ordusu savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana Filistinlilere “güvenli tahliye” sözü verip gösterdiği yerleri de defalarca bombaladı. Güneydeki bir diğer büyük şehir olan Han Yunus’ta operasyonlarını sürdüren İsrail güçleri, Mısır sınırına doğru ilerlerken, Refah her gün hava saldırılarıyla bombalanıyor. İsrail güçlerinin, son 24 saat içinde Refah’ın doğusuna sığınan sivillere yönelik saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti.

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6 KEZ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusunun saldırılarından kaçmak için defalarca yer değiştirmek zorunda kalmış Filistinliler, şimdi de Refah’ta korku içinde bekliyor. Savaşın başladığı 7 Ekim’de kuzeydeki Cibaliya kampından kaçan Filistinli Salih Razaina, altı kez yerinden edildiğini ve sonunda Gazze Şeridi ile Mısır sınırı boyunca uzanan 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru’nda bir çadıra sığındığını söyledi. Middle East Eye sitesine konuşan 42 yaşındaki Razaina, “Yeniden taşınmamızı emrederlerse ne yapacağımı, yaşlı annemi ve çocuklarımı nereye taşıyacağımı bilmiyorum” diye konuştu.

‘YA SAVAŞ BİTECEK YA ÖLECEĞİZ’

Kalabalık ailesiyle Mısır sınırında çadır kurmak zorunda kalan Cihad Zakut ise yer değiştirmeler sırasında yakalandıkları saldırılarda ailesinden pek çok kişiyi kaybettiğini anlattı. Zakut, “Başka bir yere taşınmamız mümkün değil. Buradan ancak mezara gideriz” dedi. Han Yunus’taki operasyondan kaçan Heytham Cercavi ise “Ya bu savaş bitene kadar burada kalacağız, ya da bizi öldürecekler ve sonunda huzur içinde yatacağız” diye konuştu.

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MISIR ‘BARIŞI BOZMAKLA’ TEHDİT ETTİ

- Dünyadan gelen uyarılara kulak tıkayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah operasyonu sebebiyle Mısır yönetimiyle de karşı karşıya kalabilir. Operasyonun 1.4 milyon sivili sınırın Mısır tarafındaki Sina Yarımadası’na geçmeye zorlayacağından endişe eden Kahire’nin “İsrail birliklerinin Refah’ta operasyona başlaması halinde barış anlaşmasını askıya almakla tehdit ettiği” bildirildi. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ise “Refah’taki askeri gerilimi daha da artırmanın korkunç sonuçlara” yol açacağı uyarısında bulundu.

BIDEN UYARDI

- ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Refah’ta barınan 1 milyondan fazla insanın güvenliğinin sağlanmasına yönelik inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmaksızın askeri operasyona devam edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Biden’ın görüşmede ABD’nin İsrail’in güvenliğine yönelik verdiği desteği bir kez daha teyit ettiği kaydedildi.