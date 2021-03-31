Ramses’in laneti

Mısır'da önümüzdeki hafta aralarında antik Mısır’ın en kuvvetli hükümdarı olan Firavun 2. Ramses ve Kraliçe Ahmose Nefartari’nin mumyalarının da yer aldığı 22 mumyanın bir müzeden başka bir müzeye taşınacak olması, sosyal medyada peş peşe meydana gelen felaketlerin “mumyalar rahatsız edildiği” için yaşandığı yorumları yapılmasına sebep oldu. Ülkede yalnızca bir hafta içerisinde Süveyş Kanalı’nda deniz trafiğini tamamen durduran gemi kazasının yanı sıra Sevhac şehrinde 32 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir tren kazası meydana gelmiş, ayrıca başkent Kahire’de 10 katlı bir binanın yıkılması sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti.

‘KRALI RAHATSIZ EDENE ÖLÜM KANAT TAKARAK ULAŞACAK’

Sosyal medya kullanıcıları, Firavun 2. Ramses’in söylediğine inanılan “Kralın huzurunu bozanlara ölüm kanat takarak ulaşacak” sözüne dayanarak üst üste gelen kazalara mumyaları taşıma projesinin sebep olduğunu iddia ediyor. 2 Nisan’da ülke tarihinin en büyük taşımalarından biri olarak Tahrir Meydanı’nda bulunan Mısır Müzesi’nden alınacak 22 mumya, Fustat’ta bulunan Ulusal Mısır Uygarlığı Müzesi’ne 40 dakika içerisinde nakledilecek. ‘Firavun laneti’ komplo teorisiyle ilgili konuşan Mısırlı arkeologlar, art arda yaşanan talihsiz kazaların mumyalarla ilgisi olmadığını ve taşıma sırasında hiçbir mumya ve mezara zarar gelmeyeceğini açıkladı.

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