Putin: Saldırganları yakaladık da emri kim verdi ona bakıyoruz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda gerçekleşen kanlı terör saldırısıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Putin saldırının sorumlularıyla ilgili olarak, “Tetiği çekenin radikal İslami örgütü olduğunu biliyoruz. Bizim asıl amacımız azmettiricileri ortaya çıkarmak” derken saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ’ın adını doğrudan kullanmadı. Saldırı sonrasındaki ilk konuşmasının aksine bu kez doğrudan Ukrayna’yı suçlayıcı bir dil kullanmayan Putin’in, “Rusya’daki terör eyleminin kimin işine yaradığına gelince... 2014 yılından bu yana Rusya’nın kötülüğünü isteyen dış güçleri rahatlıkla gösterebilirim” sözleri ise Kremlin’in faturayı Ukrayna’ya çıkartma niyetini tamamen bırakmadığı yönünde yorumlandı.

‘RADİKALLER İSLAM DÜNYASINA DA BELA’

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Rusya’daki güvenlik servisi yöneticileriyle terör eylemi sonrasında yaptığı toplantıda konuşan Putin, DEAŞ’ın yanı sıra ABD ve Ukrayna’ya yönelik imalarını da sürdürdü. Putin, “Crocus terör saldırısından sonra Batılı ortaklarını da yanına alan ABD tuhaf bir tavır takınarak eylemin arkasında kesinlikle Ukrayna’nın olmadığını dünyaya empoze etmeye başladı. Bu davranışları manidar değil mi” dedi. Radikal İslamcıların yalnızca Rusya’nın başına bela açmadığını söyleyen Putin, “İslam Dünyası’nın da bu ideolojiyle asırlardır çatıştığını” söyledi. Putin, “Üstelik bu eylemi neden mübarek ramazan ayında yaptıklarını çok merak ediyorum. Demek bu teröristlerin dinle, ahlakla hiçbir ilgisi yok. Birilerinin emrini yerine getirdikleri ortada” diye konuştu.

İŞKENCEYE İMALI İFADELERLE DEĞİNDİ

Terör eyleminden sonra yakalanan 4 sanığın işkence görmesi konusuna da dolaylı yoldan değinen Putin, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksander Bastrikin’e hitap ederek, “Terör saldırısıyla ilgili tüm çalışma ve soruşturmaların Rusya yasaları çerçevesinde yürütülmesini sizden bekliyorum” dedi. Bastrikin de Putin’in bu sözlerine baş sallayarak “Evet” dedikten sonra 22 Mart saldırısında hayatını kaybeden kişi sayısının 139’a yükseldiği bilgisini paylaştı.

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‘HEPSİNİ ÖLDÜRELİM’

Bu arada Ukrayna savaşı patlak verdiği günden bu yana Batı’ya ateş püsküren ve nükleer savaşla tehdit eden eski Devlet Başkanı ve günümüzde Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı görevini yürüten Dmitriy Medvedev “terör saldırısına karışan herkesin öldürülmesi gerektiğini” savundu.

ABD, İNGİLTERE VE UKRAYNA

Öte yandan FSB Direktörü Aleksander Bortnikov, Crocus’taki terör saldırısını radikal İslamcıların gerçekleştirdiğini, ancak Ukrayna gizli servislerinin de saldırıya yardımcı olduğunu açıkladı. İnterfaks’a konuşan Bortnikov, “Ukraynalı gizli servislerin genel planlamada parmağı olduğuna inanıyoruz. Sanıkların ifadelerinden bu yönde bilgi elde ettik” dedi. Bortnikov ayrıca saldırının arkasında ABD, İngiltere ve Ukrayna’nın bulunduğuna işaret eden ifadeler kullandı.

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DEAŞ’TAN PUTİN’E TEHDİT MESAJI

İran medyası, Moskova’daki saldırıyı üstlenen terör örgütü DEAŞ’ın Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yeni bir tehdit mesajı yayımladığını öne sürdü. İran medyasının DEAŞ-H’nin propaganda organı olarak bilinen Al Azaim’i kaynak gösterdiği bir posterde örgütün Rusya’yı ve Vladimir Putin’i tehdit ettiği görülüyor. Posterde, “Hepiniz kadınlarınız ve çocuklarınızla katledileceksiniz” tehdidi yer alıyor.