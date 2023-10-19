Putin füzelerle Akdeniz’i nişan aldı

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İsrail ile Hamas arasında savaş hali devam ederken, ABD’nin doğu Akdeniz sularına donanma gemilerini göndermesine misillemede bulunan Rusya lideri Vladimir Putin, dünden itibaren süpersonik “Kinjal” füzeleriyle donatılmış MİG-31 savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde sürekli savaş nöbeti tutacaklarını ilan etti. Rus askeri gözlemciler Putin tarafından alınan bu kararın İsrail krizi gölgesinde ABD’nin Lübnan ve Suriye’ye müdahalesinden endişe edildiği için alındığını dile getiriyor.

AKDENİZ NÖBETİ TUTACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hava kuvvetlerine ait MİG-31 savaş uçaklarının Karadeniz semalarında “Kinjal” (hançer) füzeleriyle donatılarak sürekli savaş nöbeti tutacaklarını ziyaret etmekte olduğu Pekin’den açıkladı. İsrail ile Filistin arasındaki krizin daha geniş bölgesel savaşa dönüşme riski barındırdığını vurgulayan Putin, “Şimdi yapacağım açıklama kimseye yönelik tehdit değildir, ancak önlemlerimizi almak zorundayız. Uzay ve hava kuvvetlerimize bağlı MİG-31 savaş uçakları Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında süreklilik esasında ‘Kinjal’ füzeleriyle donatılmış savaş nöbeti tutmaya başlıyor. Bilindiği üzere bu hipersonik füzelerimiz sesten 9 misli daha süratli hareket ederek 1000 km menzildeki hedefleri vurma özelliğine sahiptir. Aldığımız bu tedbir hamlesi az önce de söylediğim gibi kimseyi tehdit etme amacı taşımıyor. Ancak doğu Akdeniz bölgesinde olası olumsuz gelişmelere karşı önlem niteliği taşıyacak” dedi.

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Vladimir Putin

UKRAYNA HAZIRLIĞI MI

Rusya’nın Karadeniz üzerinde sürekli olarak uzun menzilli füzelerle donatılmış uçaklarını bulunduracak olması İsrail-Filistin krizi yanı sıra devam eden Ukrayna savaşıyla da alakalı olduğu söyleniyor. Rusya’nın önümüzde ay Ukrayna topraklarında yeni büyük saldırı hazırlıkları yaptığı askeri istihbarat tarafından dile getiriliyor.

HASTANE SALDIRISI ELBETTE FELAKET

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Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu’na katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin buradaki temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında Gazze şehrindeki El Ehli Arab (Baptist) Hastanesi’ne yapılan yaklaşık 500 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin, “Tek bir yerde yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı var. Bu elbette bir felaket, üstelik insani amaçlı bir tesiste yaşandı. Bunun çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine yönelik bir sinyal olmasını umuyorum. Her koşulda meseleyi temasların ve müzakerelerin başlayabileceği noktaya getirmeliyiz” ifadelerini kullandı. “Filistin devletinin kurulması doğru bir adım olur” Filistin sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, “Bugün İsrail ve Filistin arasında yaşanan mevcut krizin Filistin devletinin kurulmasının yolunu açıp açmayacağını bilmiyorum. Ancak böyle bir adımın doğru olacağını düşünüyorum. Biz bu gerilimin tırmanmasından bağımsız olarak egemen bir Filistin devletinin her zaman kurulmasından yana olduk” diye konuştu. -İHA