Putin: Esirleri taşıyan uçak Patriot sistemleriyle vuruldu

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Rusya’daki başkanlık seçimleri öncesi bazı vekillerle bir araya gelen Putin, uçağın Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna tarafından vurulduğunu yineleyerek, “Uçak, ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi ile vuruldu. Bu, kesin tespit edildi. Uçağı vuran füze, Ukrayna yönetiminin kontrolündeki topraklardan fırlatıldı” dedi.



Kendi soruşturmaları dahilinde ellerinde uçağın Patroit sistemleriyle vurulduğuna dair kanıtlar bulunduğunu söyleyen Putin, "Sizden uluslararası uzmanlar göndermenizi ve uçağın Patroit’lar ile vurulduğuna dair kanıtları incelemenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Batılı ülkelerin olayı örtbas etmeye çalıştığını da savunan Putin, Batı’da, Il-76’nın esirlerle düştüğü gerçeğini örtbas etmeye çalışıyorlar” dedi.



RUSYA’DA DÜŞEN UÇAK



Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası anlaşması doğrultusunda Il-76 tipi nakliye uçağı, 65 Ukraynalı esiri Kiev tarafına teslim etmek için havalandıktan sonra 24 Ocak’ta Belgorod bölgesinde düşmüştü. Yaşanan olayda 65 Ukraynalı esirin yanı sıra 9 mürettebat yaşamını yitirmişti.

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