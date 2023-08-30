Prigojin son selfie’yi Afrika’da çekilmiş

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Fotoğraflarda Prigojin’in, Wagner birliklerinin konuşlandığı Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui olduğu düşünülen bölgedeki halkla selfie pozu verdiği görülüyor. Özellikle Ukrayna savaşı boyunca askeri kıyafetlerle kameraların karşısına geçen Prigojin, fotoğraflarda sivil kıyafetlerle görülüyor.

SON VİDEO AFRİKA’DAYDI

Söz konusu fotoğrafların Prigojin’in ölmeden önce yayınladığı son videosundan önce çekildiği düşünülüyor. Mali’de çekildiği belirtilen son videoda elinde bir tüfekle görülen Prigojin, “Çalışıyoruz. Sıcaklık 50 derecenin üzerinde, tam da istediğimiz gibi. Wagner, Rusya’yı tüm kıtalarda daha büyük, Afrika’yı ise daha özgür kılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

GİZLİCE GÖMÜLDÜ

Bu arada Wagner’in basın servisi, Prigojin’in St Petersburg’daki kamuya kapalı bir cenaze töreniyle defnedildiğini duyurdu. Törenin ‘kapalı formatta’ düzenlendiği, “veda etmek isteyenlerin Porokhovskoye Mezarlığı’nı ziyaret edebileceği” belirtildi. Dün Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Prigojin’in cenazesine gitmeyeceği bildirilmişti.

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ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Öte yandan dün, Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) ait Mi-8 tipi askeri helikopter düştü. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölge sakinlerinden yaralanan olmadığı belirtildi.

PUTİN G-20’DE YİNE YOK

Rusya lideri Vladimir Putin, Hindistan lideri Narendra Modi’yi telefonla arayarak “çok meşgul olduğu için” 9-10 Eylül’de Hindistan’da yapılacak olan G20 zirvesine katılmayacağını, yerine Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u göndereceğini söyledi. İki lider, Putin’in ayrıca geçen hafta gerçekleşen BRICS zirvesi ve “karşılıklı endişe yaratan konular” hakkında da konuştu. Putin, geçen yıl Bali’de düzenlenen G20’ye de katılmamıştı.