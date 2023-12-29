Prag canisi 2 kişiyi daha öldürmüş

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Üniversitede düzenlediği saldırıda polisin müdahalesi sırasında intihar ettiği açıklanan Kozak’ın, olay öncesinde hazırladığı intihar notunda itirafta bulunduğu bildirildi. Prag Polisi Basın Sözcüsü Jan Danek, Kozak’ın intihar notunda Klanovice ormanlarında 32 yaşındaki bir baba ve 2 aylık kızını öldürdüğünü itiraf ettiğini duyurdu. Sözcü Danek, soruşturmanın sürdüğünü ve bu yüzden nottaki diğer bilgilerin paylaşılmayacağını ifade etti. Bu arada balistik raporlarının da David Kozak’ın bu cinayetleri işlediğini teyit ettiği kaydedildi. Üniversitede katliam yaptığı günün sabahı babasını da öldürdüğü ortaya çıkan Kozak’ın, böylece işlediği cinayet sayısı 17 olarak kayda geçti.