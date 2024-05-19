Polonya Başbakanı Tusk dünyaya ilan etti: Sınırımızı güçlendirmek için 2,3 milyar euro ayırdık

Haberin Devamı

Polonya’nın Krakow kenti merkezinde, İkinci Dünya Savaşı kapsamında düzenlenen törende konuşan Polonya Başbakanı Tusk, “Bu sınırı potansiyel bir düşman için geçilmez kılacak arazi özellikleri ve çevresel kararların yanı sıra bir tahkimat sistemi de dahil olmak üzere güvenli bir sınır inşa etmek için büyük bir proje başlatıyoruz. Bunun için 2,3 milyar euroyu ayırdık. Bu çalışmaya başladık. Böylece Polonya sınırı barış zamanlarında güvenli, savaş zamanlarında ise düşman için geçilmez bir sınır olacak” dedi.

“POLONYA’DAN UZAK DURUN”

Tusk, bu projenin ‘düşmanı korkutmak’ için yapıldığını ifade ederek, “Bunu düşmanı korkutmak için yapıyoruz, böylece Polonya'ya karşı kötülük isteyen, müttefiklerimize veya ülkemize karşı saldırı planları olan herkes bugün Krakow Pazar Meydanı'ndan şunu duyabilir; Polonya'dan uzak durun, Polonya güçlüdür, Polonya güvende olacaktır” dedi.