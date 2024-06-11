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Parlak boyayla kanserli hücre tespit ediliyor

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#Parlak Boya#Kanser#Araştırma
Parlak boyayla kanserli hücre tespit ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 07:00

Biliminsanları, kanser hücrelerine yapışması sayesinde ameliyatlarda cerrahlara kolaylık sağlayan ‘boya’ geliştirdi. Uzmanlar, bu buluşla kanserin nüksetmesinin engellenebileceğini söylüyor.

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İngiliz Oxford Üniversitesi’nden biliminsanları ve cerrahlar, biyoteknoloji şirketi ImaginAb Inc işbirliğiyle, kanser ameliyatlarında kullanılacak bir “boya” geliştirdi. Floresan boya, çıplak gözle görülemeyen küçük kanserli dokuyu aydınlatıyor ve cerrahların sağlıklı dokuya dokunmadan kanser hücrelerini ortadan kaldırmasına olanak tanıyor.

Parlak boyayla kanserli hücre tespit ediliyor

IŞIK TUTULUNCA PARLIYOR

Yeni teknolojinin ilk denemesinde, prostat kanseri olan 23 erkeğe ameliyat edilmeden önce “işaretleyici” boya enjekte edildi. Boya, kanser hücrelerine yayıldı. Operasyon esnasında bu bölgelere ışık tutularak kanserli hücrelerinin parıldaması sağlandı. Böylece cerrahlar, sağlıklı dokuyu korurken kanser hücrelerini çıkarabildi. Oxford Üniversitesi cerrahi profesörü Freddie Hamdy, “Bu teknikle cerraha, kanser hücrelerinin nerede olduğunu ve yayılıp yayılmadığını görmesi için ikinci bir çift göz veriyoruz” dedi. Uzmanlar florasan boyanın tüm kanserli hücreleri ortadan kaldırma imkanı tanıdığını, böylece kanserin nüksetmesinin de engellenebileceğini belirtiyor.

 

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#Parlak Boya#Kanser#Araştırma

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