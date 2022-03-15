Oligarkın Londra’daki köşkü işgal edildi

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Planın hukuken uygulunabilir olup olmadığı ve konutların Ukraynalılara ne şekilde kullandırılacağı tartışma konusu. Ancak Bakan Dove’un açıklamasından saatler sonra, yaptırım listesindeki Rus oligark Oleg Deripaska’nın Londra’nın Belgrave bölgesinde bulunan 65 milyon dolarlık köşkü bir grupça ele geçirildi. Gruptakiler köşkün balkonuna Ukrayna bayrağı ve “Bu ev özgürleştirilmiştir” yazan pankart astı. Putin’e yakınlığıyla bilinen Deripaska geçen hafta sosyal medyadan “ateşkes ve barışçıl çözümün Ukrayna’daki çılgınlığı durdurmasını dilediğini” yazmıştı.

KÖŞKE GİRDİLER

Ancak bu mesaj İngilizlerin tepkisini dindirmeye yetmedi. Evi işgal eden anarşist oluşum ‘Resist London’ yayımladığı bildiride Deripaska’yı “Putin’in destekçisi” olarak niteledi. Grup evi Ukraynalı mültecileri barındırmak için kullanmayı planladıklarını da belirtti.

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ESKİ DAMAT HEDEFTE

Londra polisi binadakilerin olaysız tahliye edildiğini açıkladı. Öte yandan Fransa’nın Biarritz kentinde Putin’in eski damadı Kirill Dmitriev’e ait olduğu öne sürülen bir villaya giren ve Ukrayna bayrağı açan eylemciler tutuklandı.

DERİPASKA KİMDİR

Dünyanın en büyük alüminyum üreticilerinden UC Rusal’ın sahibi Oleg Deripaska’nın serveti 4 milyar dolar olarak hesaplanıyor. “Cinayet, para aklama, rüşvet ve haraç kesmeyle” suçlanan Deripaska’nın ABD’ye girmesi yasaklanmış durumda.