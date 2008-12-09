Obama'nın koltuğunda yolsuzluk, vali tutuklandı

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Finansal çıkar sağlamak üzere, Illinois senatörünü atama yetkisini kullanmakla suçlanan Blagojevich'in belli bir ismi bu göreve getirmeye çalıştığı savunuluyor.

Blagojevich, federal suç raporunda, kanunsuz şekilde, Chicago Tribune gazetesinin de sahibi olan Tribune medya şirketini, eyalet yardımını kesmekle tehdit etmekle de suçlanıyor. İddialara göre Blagojevich, eyalet yardımı karşılığında, Chicago Tribune gazetesinde kendisine karşı eleştirel ifadeler kullanan editörler kurulunun bazı üyelerinin kovulmasını da talep etti.

Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın 76 sayfalık raporuna göre, 51 yaşındaki Demokrat Partili Vali, mahkeme kararıyla geçen ay boyunca konuşmaları dinlenerek, Illinois'de, Obama'dan boşalacak senato koltuğunu, kendisi ve karısı Patti'ye belli çıkarlar sağlanması karşılığında satmaya da teşebbüs etti.

Kendisi için, kar amacı gütmeyen bir vakıf veya organizasyon aracılığıyla belli miktar maaş talep ettiği savunulan Blagojevich, karısının da bir şirketin başına getirilerek yılda 150 bin dolar maaş almasını sağlamaya çalıştı.

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İddialara göre Blagojevich, valilik görevinin bitiminde, Obama kabinesinde bir mevki, bir büyükelçilik veya bir sonraki kampanyası için bağış da talep etti.

ABD Adalet Bakanlığı Savcısı Patrick J. Fitzgerald, yayımladığı açıklamasında, “Bu meseledeki yolsuzluk suçlamaları çok büyük. Blagojevich'in, ABD'de bir senato koltuğunu alacak kişinin seçimi için (satılık) işareti koyduğu iddia ediliyor” ifadesini kullandı.



KİMLER ADAY?

Obama'nın koltuğuna aday isimler arasında, milletvekilleri Danny Davis ve Jesse Jackson Jr. bulunuyor. Blagojevich, yetkisini kullanarak kampanyasına para toplamak için belli kişileri sıkıştırmakla da suçlanıyor. Valinin Genel Sekreteri John Harris de tutuklandı. Vali ve Harris'in, Chicago'da bugün federal mahkeme önüne çıkması bekleniyor.

Blagojevich'e yönelik yolsuzluk suçlamaları, eyaletle işi olan şirketlerden 7 milyon dolara kadar para talep etmesini içeriyor.

Ayrıca siyasi bağış toplayan isimlerden Tony Rezko'nun da yolsuzluk ve benzeri suçlardan hüküm giymesi bekleniyor. Rezko, Obama'nın kampanyası için de para toplamıştı. Blagojevich'in para toplama kampanyasının başındaki isim Christopher G. Kelly'nin, görevini kötüye kullanmaktan gelecek yıl başında mahkemeye çıkması bekleniyor.

Demokrat Partili Blagojevich, 2003 yılında göreve gelmiş ve bu görevi, Cumhuriyetçi Partili George Ryan'dan devralmıştı. Ryan da yolsuzluk suçlamaları nedeniyle çarptırıldığı 6 yıllık hapis cezasını şu sırada çekiyor.