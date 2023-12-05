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NY Times seçti... 2023’ün en iyi 10 filmi

Güncelleme Tarihi:

#Amerikan New York Times#Killers Of The Flower Moon#Oppenheimer
NY Times seçti... 2023’ün en iyi 10 filmi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 07:00

Amerikan New York Times gazetesi 2023’ün en iyi filmlerini seçti. Listenin zirvesinde Killers of the Flower Moon yer alırken, Oppenheimer en iyi ikinci film seçildi. 1.5 milyar dolara yakın gişe rakamına ulaşan Barbie ise ilk 10’a giremedi.

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ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times (NYT) editörlerine göre yılın en iyi filmi Killers of the Flower Moon oldu. Yönetmenliğini Martin Scorsese’nin yaptığı, başrollerinde Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone ve Robert De Niro yer aldığı film, 1920’lerde Oklahoma’da Osage Ulusu’na karşı işlenen vahşi cinayetleri izleyicilere aktarıyor.

OPPENHEIMER İKİNCİ OLDU

İkinci sıranın sahibi ise Christopher Nolan imzalı ‘Oppenheimer’ oldu. Başrollerinde Cillian Murphy, Emily Blunt ve Matt Damon’ın yer alan başarılı yapımda Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü anlatılıyor. Üçüncü sırada ise Frederick Wiseman’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ‘Menus-Plaisirs - Les Troisgros’ filmi yer aldı. Film, Michelin yıldızına sahip olan bir Fransız restoranında geçiyor.

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NY Times seçti... 2023’ün en iyi 10 filmi

NAZİ İŞGALİNDEKİ KENT

Yönetmen Steve McQueen imzalı Occupied City, listenin dördüncü sırasında kendisine yer bulabildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Auschwitz’deki toplama kampında geçen film, Amsterdam’ın Nazi işgali altındaki geçmişine ışık tutuyor. Beşinci sırada ise Amerikalı kadın yönetmen A. V. Rockwell’in son filmi ‘A Thousand and One’ var. Filmin başrollerini, Teyana Taylor, Josiah Cross ve William Catlett paylaşıyor.

NY Times seçti... 2023’ün en iyi 10 filmi

NY Times seçti... 2023’ün en iyi 10 filmi

NY Times seçti... 2023’ün en iyi 10 filmi

NY Times seçti... 2023’ün en iyi 10 filmi

NY Times seçti... 2023’ün en iyi 10 filmi

NY Times seçti... 2023’ün en iyi 10 filmi

NY Times seçti... 2023’ün en iyi 10 filmi

 

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#Amerikan New York Times#Killers Of The Flower Moon#Oppenheimer

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