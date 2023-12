NY Times seçti... 2023’ün en iyi 10 filmi

Haberin Devamı

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times (NYT) editörlerine göre yılın en iyi filmi Killers of the Flower Moon oldu. Yönetmenliğini Martin Scorsese’nin yaptığı, başrollerinde Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone ve Robert De Niro yer aldığı film, 1920’lerde Oklahoma’da Osage Ulusu’na karşı işlenen vahşi cinayetleri izleyicilere aktarıyor.

OPPENHEIMER İKİNCİ OLDU

İkinci sıranın sahibi ise Christopher Nolan imzalı ‘Oppenheimer’ oldu. Başrollerinde Cillian Murphy, Emily Blunt ve Matt Damon’ın yer alan başarılı yapımda Julius Robert Oppenheimer’ın, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasının geliştirilme sürecindeki rolü anlatılıyor. Üçüncü sırada ise Frederick Wiseman’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ‘Menus-Plaisirs - Les Troisgros’ filmi yer aldı. Film, Michelin yıldızına sahip olan bir Fransız restoranında geçiyor.

NAZİ İŞGALİNDEKİ KENT

Yönetmen Steve McQueen imzalı Occupied City, listenin dördüncü sırasında kendisine yer bulabildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Auschwitz’deki toplama kampında geçen film, Amsterdam’ın Nazi işgali altındaki geçmişine ışık tutuyor. Beşinci sırada ise Amerikalı kadın yönetmen A. V. Rockwell’in son filmi ‘A Thousand and One’ var. Filmin başrollerini, Teyana Taylor, Josiah Cross ve William Catlett paylaşıyor.