Norveç Prensesi’nin oğlu 32 suçtan yargılanacak

Suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali bulunan Hoiby’nin davasının 2026’da başlaması öngörülüyor. Hoiby, Kasım 2024’te yürütülen soruşturma kapsamında bir hafta süreyle gözaltında tutulmuştu. Savcılığın suçlamaları arasında dört farklı tecavüz olayı ve bazı taciz görüntülerini telefonla kaydetmek de yer alıyor. Hoiby’nin avukatı Petar Sekulic, müvekkilinin tecavüz ve aile içi şiddet suçlamalarını reddettiğini, ancak bazı daha hafif suçlamaları kabul etmeyi planladığını açıkladı. 2001’de Veliaht Prens Haakon ile evlenen Prenses Mette-Marit’in ilk evliliğinden olan Hoiby’nin kraliyet unvanı bulunmuyor ve taht sıralamasında yeri yok.