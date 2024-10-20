Netanyahu’ya İHA’lı suikast girişimi

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Hamas lideri Yahya Sinvar’ın Gazze Şeridi’nin Refah bölgesinde İsrail askerleriyle girdiği çatışmada öldürülmesinin ardından Hizbullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu hedef aldı. Lübnan’daki Şii grup, Hayfa kentinin güneyindeki Sezariye bölgesinde yer alan Netanyahu’nun özel konutuna yönelik kamikaze İHA saldırısı gerçekleştirdi. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan kısa açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi Sara’nın saldırı sırasında evde olmadıkları ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

GÜVENLİK ZAAFI

İsrail medyasına konuşan üst düzey bir hükümet yetkilisi, İran’ın İsrail Başbakanını öldürmeye çalıştığını öne sürdü. Yedioth Ahronoth gazetesine göre insansız hava aracı, Lübnan’dan yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki konutu vurmayı başardı. Sosyal medyada Netanyahu’nun sayfiye konutu olduğu iddia edilen evin dış cephesinde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşıldı. İsrail güvenlik güçleri, Sezariye’deki İHA saldırısını çok ciddi bir güvenlik zaafı olarak değerlendirerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

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NETANYAHU: İRAN HATA YAPTI

Binyamin Netanyahu, saldırının ardından X hesabından paylaşım yaptı. Netanyahu hesabında saldırıyla alakalı,“Bana ve eşime suikast düzenlemeye çalışan İran ajanları vahim bir hata yapmıştır. Yaşanan bu durum savaşımızı sürdürmekten alıkoyamayacaktır. Sorumlular bedelini ödeyecektir” ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail medyasında, Netanyahu’nun Sezariye’deki evinin insansız hava araçlarıyla hedef alınmasına ilişkin sansür uygulandığı iddia edildi.

HİZBULLAH ROKET YAĞDIRDI

Netanyahu’nun evinin yanı sıra dün Lübnan’dan Hayfa kentine ve çevresine yüz civarında roket fırlatıldı. Hizbullah’tan yapılan açıklamada İsrail’in sivillere yönelik işlediği katliamlara karşılık saldırı düzenlendiği duyuruldu ancak Netanyahu’nun konutuna yapılan saldırıya dair bilgi paylaşılmadı. Öte yandan İran Birleşmiş Milletler Misyonu, Netanyahu’nun konutuna düzenlenen saldırının arkasında Hizbullah’ın olduğunu aktardı.