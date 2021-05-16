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Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.05.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Netanyahu 'katliam'a destek veren ülkeleri açıkladı

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Netanyahu 'katliam'a destek veren ülkeleri açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesine destek verdiklerini iddia ettiği ülkelerin bayraklarını paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medyadan yayınladığı mesajında ülkelerin bayraklarını paylaşarak, İsrail’in Filistin'e saldırıları süresince 'İsrail’in yanında kararlılıkla durdukları' için bayrakları yer alan ülkelere teşekkür etti.

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Netanyahu’nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.    

Netanyahu katliama destek veren ülkeleri açıkladı

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