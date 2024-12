Netanyahu: Ateşkes görüşmeleri ilerliyor

Haberin Devamı

İsrail Meclisi’ne (Knesset) hitap eden Netanyahu, anlaşmanın ne zaman son şeklini alacağına ilişkin net bir tarih veremeyeceğinin altını çizdi.

‘ÖNEMLİ ADIMLAR’

“Yaptığımız her şeyi size anlatamam ama her düzeyde önemli adımlar atıyoruz” diyen Netanyahu, Gazze’deki İsrailli esirler serbest bırakılana kadar çabalarını sürdüreceklerini kaydetti. Medyaya konuşan İsrail kaynakları, Tel Aviv’in Gazze’de tutulan kadınların, yaşlıların ve yaralıların serbest bırakılacağı “insani” bir aşama, ardından savaşı sonlandırmayı ve İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesini amaçlayan ikinci aşamayı içeren bir planı değerlendirdiğini belirtti. Hamas geçen hafta yaptığı açıklamayla “İsrail’in yeni koşullar dayatmaması halinde” ateşkes anlaşmasına her zamankinden daha yakın olduklarını bildirmişti.

KATZ’DAN MALUMUN İLAMI: HANİYE’Yİ BİZ ÖLDÜRDÜK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen suikastı İsrail’in yaptığını doğruladı. Yemen’deki İran destekli Husi isyancıların liderlerini hedef alacaklarını belirten Katz, “Tahran, Gazze ve Lübnan’da Haniye, Sinvar ve Nasrallah’a yaptığımızın aynısını Hudeyde ve Sana’da da yapacağız” ifadelerini kullandı.

HUSİLERİ TEHDİT ETTİ

Hamas lideri Haniye, 31 Temmuz 2024’te İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katıldıktan sonra Tahran’da kaldığı konuta yapılan saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İsrail medyasının aktardığına göre “Hamas’ı yendik, Hizbullah’ı yendik, İran’daki savunma sistemlerini kör ettik ve (füze) üretim sistemlerine zarar verdik” diyen Katz, “İsrail’e karşı elini kaldıran herkesin eli kesilecek” ifadeleriyle Husileri tehdit etti.