Ne Biden ne Trump! Seçmenin yüzde 20’si ikisini de istemiyor

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ABD’de başkanlık koltuğuna tekrar aday olan mevcut Başkan Demokrat Joe Biden ve Cumhuriyetçilerin adayı eski Başkan Donald Trump, her iki adaya da oy vermeyeceğini söyleyen büyük ve belirleyici bir seçmen grubunun peşinde.

KİM BU SEÇMENLER

Anketlere göre “çifte nefret bloğu”, seçmenlerin yüzde 16 ila yüzde 20’sini temsil ediyor. Bu seçmenlerin “sandığı boykot etmek”, “üçüncü bir adaya oy vermek” ya da gönülsüz de olsa “Trump ya da Biden’ı tercih etmek” seçenekleri bulunuyor. Nasıl davranacakları, özellikle az sayıda oyun kazananı belirlediği, “salıncak” olarak anılan eyaletlerde büyük önem taşıyor.

İki adaya da uzak duranlar, çok geniş bir görüş yelpazesini temsil ediyor. Ancak bu seçmen grubundaki eğilimlerinin toplandığı birkaç temel mesele bulunuyor: İlk büyük grup, Trump’a asla oy vermeyeceklerini belirten Cumhuriyetçiler. İkinci grup, 7 aydır süren Gazze savaşıyla ilişkili olarak, İsrail politikası yüzünden Biden’dan vazgeçen, ancak Trump’ın da Filistin dostu olmadığını bilen Arap seçmen ve solcu aktivistler. Son grup ise başını Elon Musk’ın çektiği, Demokrat politikalar doğrultusunda “ifade özgürlüğünün bastırıldığını” düşünen, sayıca az ancak “para ve nüfuz olarak kuvvetli” seçmen grubu.

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MUSK, ‘BİDEN KARŞITLARINA’ YEMEK VERMİŞ

- Dünyanın en zengin insanlarından Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ın, geçen ay “Joe Biden karşıtı” bir akşam yemeği partisi düzenlediği ortaya çıktı. Amerikan medya kuruluşu Puck’ın haberine göre konuk listesinde milyarderler Peter Thiel, Rupert Murdoch, Michael Milken ve Travis Kalanick’in yer aldığıparti, girişimci ve yatırımcı David Sacks’ın Hollywood Hills’teki malikânesinde gerçekleşti. Yemekteki gündem, 2024 seçimlerinde “Demokratları yenmek için nasıl para toplanacağı” etrafında döndü. Son yıllarda siyasete artan bir ilgi gösteren ve sıklıkla dünya liderlerinin yanında görülen Elon Musk, kasım ayında yapılacak seçimlerde kimi tercih edeceğini henüz açıklamadı. Musk, 2020’de Biden’a oy verdiğini ancak “bir daha bunu yapmayacağını” söylemişti.