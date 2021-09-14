Müziğe ara verdi

28 yaşındaki sanatçı, çıkarmaya hazırlandığı kozmetik markası R.E.M Beauty’ye odaklandığını kaydetti. Kariyerinde yeni hikâye anlatma yollarını denemek istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, bir oyuncu koçuyla çalıştığını da paylaştı. Grande, en son geçtiğimiz yıl “Positions” albümünü çıkarmıştı. Bu arada sanatçının ABD’de yayınlanacak The Voice adlı yarışma programında Kelly Clarkson, Blake Shelton ve John Legend ile beraber jüri koltuğunda oturması bekleniyor.

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