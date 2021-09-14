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Dünya
Haber Giriş: 14.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Müziğe ara verdi

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Müziğe ara verdi

ABD’li şarkıcı Ariana Grande müzik kariyerine ara verdiğini duyurdu.

28 yaşındaki sanatçı, çıkarmaya hazırlandığı kozmetik markası R.E.M Beauty’ye odaklandığını kaydetti. Kariyerinde yeni hikâye anlatma yollarını denemek istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, bir oyuncu koçuyla çalıştığını da paylaştı. Grande, en son geçtiğimiz yıl “Positions” albümünü çıkarmıştı. Bu arada sanatçının ABD’de yayınlanacak The Voice adlı yarışma programında Kelly Clarkson, Blake Shelton ve John Legend ile beraber jüri koltuğunda oturması bekleniyor.

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