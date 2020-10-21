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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 19:09 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor

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MSB duyurdu: Libyalı askerlere SAS eğitimi veriliyor
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Milli Savunma Bakanlığı, Libyalı askerlere Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde Su Altı Savunma (SAS) eğitimleri verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" çerçevesinde Libya Silahlı Kuvvetlerine verilen eğitim desteği sürüyor.

Bu kapsamda, görevli personel tarafından Libyalı askerlere, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi'nde SAS eğitimleri de veriliyor.

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