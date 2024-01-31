Miçotakis: ‘Türkiye’ye karşı avantaj arıyoruz’

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Ülkesindeki Skai radyosuna konuşan Miçotakis, ABD ile devam eden savunma anlaşması görüşmelerinin “Atina’nın dış politikadaki başarısını” gösterdiğini belirterek, “Yunanistan’ın ödüllendirildiğini” söyledi. ABD ile yapılacak anlaşma kapsamında F-35 savaş uçaklarının yanı sıra yerli savunma sanayisini güçlendirmeye yönelik adımlar ve Yunan savunma sistemlerinin modernizasyonu gibi konuların da yer aldığını söyleyen Yunan Başbakanı, anlaşmalar yoluyla Yunan ordusunun caydırıcılık yeteneğini güçlendirmeyi ve “Türkiye’ye karşı niteliksel bir avantaj sağlamaya çalıştıklarını” kaydetti. Miçotakis ayrıca Atina ve Ankara arasında son dönemde olumlu ivme kazanan normalleşme adımlarının “önemli” olduğunu belirterek, “süreçte aksamalar olabileceğini” ancak ikili ilişkilerde elde edilen kazanımların üzerine yenilerinin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

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Öte yandan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD ile F-35 savaş uçağı alımına ilişkin taslak metnin önümüzdeki aylarda düzenleneceğini ve 1 yıldan uzun sürmesi beklenen müzakerelerin başlayacağını söyledi.