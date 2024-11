Miçotakis eski başbakanı partiden kovdu: Atina’da Türkiye’yle diyalog krizi

Haberin Devamı

Türkiye ile hiçbir diyaloğa girilmemesini isteyen Samaras’ın kovulmasıyla, 300 üyeli Yunan Parlamentosu’nda ND’nin sandalye sayısı 155’e düştü. Miçotakis’in babası Konstantinos Miçotakis de başbakanlığı döneminde o dönem Dışişleri Bakanı olan Samaras’ı kovmuştu. Atina’da şimdi Samaras’ın ihracının ülkede siyasi bir krize dönüşüp dönüşmeyeceği tartışılıyor.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Samaras, Yunanistan’ın zararlı çıkacağını ileri sürerek, Miçotakis’in Türkiye ile yaklaşık 2 yıldır devam eden “sakin sular” politikasına ve özellike de ciddi anlaşmazlık konularında diyalog başlatılmasına her fırsatta karşı çıkmıştı. Eski Başbakan’ın haftalık To Vima gazetesinde dün yayınlanan demeci ise bardağı taşıran son damla oldu. 2012-2015 yılları arasında Başbakan olan Samaras demecinde, dolaylı da olsa Miçotakis’den Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis’i görevden almasını istedi. Ayrıca, Miçotakis’in önümüzdeki yıl parlamentoda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Ankara’yla diyaloğa karşı çıkan eski Başbakanlardan Karamanlis’i önermesi gerektiğini belirtti. Samaras’ın demecinin ardından Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis “Kimseden vatanperverlik dersi alacak değiliz. Samaras hem ND partisinden hem de parlamentodan ihraç edilmiştir” açıklamasında bulundu.